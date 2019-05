SIDI BEL-ABBèS : avènement d’une nouvelle République

De moindre intensité que les semaines précédentes, compte tenu de nombreux paramètres liés au climat et à la période du jeûne, la marche organisée hier à Sidi Bel-Abbès a été soutenue toutefois avec force par les manifestants qui se sont donné rendez-vous au niveau de la place du 1er-Novembre pour reprendre en chœur les slogans habituels et réitérer leur engagement à poursuivre la lutte. C’est donc dans ce lieu évocateur d’une résistance que le coup d’envoi a été signalé pour se concentrer au centre-ville et faire entendre la voix du changement. Un temps a été consacré à l’expression de toutes les revendications s’articulant autour de l’avènement d’une nouvelle République guidée principalement par les notions de l’Etat de droit et des droits de l’homme.

Le même élan de mobilisation est donc observé en cet autre vendredi, le 13e comme pour exprimer un attachement à la volonté populaire manifestée solidairement…

A. B.