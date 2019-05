MASCARA : Jeunes, jeûne et détermination

Ils étaient nombreux, en dépit du jeûne, à avoir participé à la protestation qui a eu lieu dans la cite de l’Emir, avec calme et détermination et le déferlement de nombreux citoyens, hommes et femmes, parmi eux des étudiants, des artistes, des fonctionnaires, des femmes, des chômeurs, des militants du mouvement associatif et de la société civile. La foule, comme de coutume durant ces marches, a sillonné les principales artères de la ville avant de se donner rendez-vous sur la place Emir-Abdelkader appelant au changement radical du régime et au départ de toutes les anciennes figures du système.

Les manifestants, brandissant l’emblème national, ont aussi entonné «Massira Selmiya hantou ndjoubou el houriya, Djeich chaab khaoua-khaoua, Makanch intikhabat yal issabat». Ils ont tenu à réaffirmer le soutien indéfectible à ce mouvement populaire pour la sortie de crise en toute sérénité dans un processus démocratique électoral par la voie des urnes en toute transparence et démocratie. Les mêmes slogans hostiles aux dirigeants politiques actuels ont été scandés par les manifestants qui, faut-il le rappeler, étaient tout aussi nombreux et ont parcouru les rues de la ville dans un climat pacifique et avec le même engagement à faire aboutir leurs revendications légitimes.

Une nouvelle journée de mobilisation massive aujourd’hui en dépit des conditions métérologiques défavorables, un vent soufflant depuis le début de la matinée sur la région de Béni Chougrane pour une Algérie prospère, moderne sous un véritable visage démocratique et populaire avec le soutien du peuple. Une marche pacifique de manifestation contre le régime en place, une revendication de la mise en œuvre d'une feuille de route pour faire partir toutes les personnes connues proches au régime en place citant justement sous des slogans les trois B restants. Les manifestants ont également exprimé, à travers d'autres slogans, leur attachement à l’Algérie et à l'unité nationale et demandent que la nation soit mise entre les mains de personnes intègres et honnêtes, loin de toute ingérence étrangère.

A. Ghomchi