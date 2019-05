BEJAIA : «Pas de pardon, pas de vote»

Des milliers de manifestants ont battus le pavé hier à travers les artères de la ville de Bejaia lors du treizième vendredi de la marche populaire pacifique enclenchée depuis le 22 février dernier.

Ils étaient des milliers, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, filles et garçons, mais aussi ces personnes âgées à marcher sous un soleil de plomb bravant le jeûne du mois de ramadhan et la canicule qui affecte la région pour demander le changement radical du système en place dans la gouvernance du pays, comme exprimé à travers les banderoles et pancartes brandies au milieu du drapeau national. «Système dégage», «Djazaïr horra democratia», «Ulach smah - Ulach el vote» (pas de pardon - pas de vote). Pour les manifestants, «le peuple est déterminé à arracher son droit par l’union et la mobilisation permanente pour édifier une Algérie libre et démocratique dont le peuple demeurera la seule source du pouvoir». Des présidents d’APC ont participé à cette marche pour exprimer leur refus total pour l’organisation des élections du 4 juillet prochain en scandant «Ulach el vote - non a la mascarade du 4 juillet». Les manifestants demandent le départ des personnalités en place de l’ancien système dont le gouvernement de transition de Bedoui et aussi le départ de Bensalah. «Nous marcherons jusqu’à ce qu’ils partent.»

A Bejaia la mobilisation est intacte à travers une grande affluence des manifestants sur la rue de la Liberté qui s’est poursuivie vers le centre-ville pour atteindre le boulevard Amirouche, en scandant « Klitou lebled yassarakine» (Vous avez pillés le pays, voleurs), «Ulach ulach - ulach smah ulach». Certes, ces marches qui se succèdent chaque vendredi avec toujours une mobilisation sans faille et une détermination plus ferme pour exiger le changement tant souhaité par les couches populaires de la société avec comme condition le départ du système en place qui fait la sourde oreille pour perdurer au pouvoir. Alors que la foule s’approcher de la haute ville sur la rue Aïssat Idir et le boulevard Bouchebah, les manifestants ont assisté au déploiement du «Tifo de Bejaia» à partir de la place du 1er-Novembre plus exactement sur la grande façade de l’ex-siège de la radio Soummam face au port de Bejaia. Ainsi à partir de ce vendredi le Tifo impressionnant trônera sur le front de mer. Certes mobilisation des manifestants à travers ces actions populaires et pacifiques démontre la maturité du peuple algérien qui aspire a un changement radical du système.

M. Laouer