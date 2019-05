SéTIF : Les valeurs de la citoyenneté

Pour son treizième vendredi successif sous une chaleur torride, le mouvement populaire n’a pas pour autant baissé pavillon et s’est donné rendez-vous sur l’espace traditionnel qu’il a investi entre le parc Mall et le siège de la wilaya.

Sur cette double voie qui annonce l’avenue de l’ALN, de nombreux citoyens, jeunes et moins jeunes, sont donc revenus pour continuer à faire état de leurs mêmes revendications ayant trait, notamment au changement radical et à des réformes profondes à la dimension des exigences de la nouvelles république.

Ni, donc, la chaleur qui pesait sur la cité d’Aïn El-Fouara ni les effets de Ramadhan n’auront affecté ces nombreux adeptes du «Hirak» qui faisaient état d’une forte présence, brandissant l’emblème national et dans ce même climat pacifique faisaient état d’une Algérie forte et unie à la mesure des espérances de tous ces jeunes plus que jamais décidés à décrocher leur place dans l’espace des idées et de la décision politiques.

«Nous ne voulons plus être des assistés et vivre constamment sous la décision de la tutelle.

Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités et à mettre en œuvre nos potentialités, pour peu que l’on ne nous prive pas de cette aspiration forte que nous continuerons à défendre et à revendiquer de toutes nos forces et en mettant en œuvre les valeurs de la citoyenneté pour montrer à ceux qui doutent de nos capacités que nous sommes capables de construire une Algérie nouvelle résolument tournée vers le progrès et la prospérité», souligne Djamel, un universitaire qui a décidé d’être là les mardis et les vendredis. D’autres manifestants estiment que la date du 4 juillet pour l’organisation de l’élection présidentielle relève de l’impossible : «Nous sommes à la mi-mai, et il ne reste que le mois de juin, comment pouvez-vous imaginer cela, sachant de surcroît que si ce mouvement est là, c’est pour faire dans une transparence totale, mettre en place une structure indépendante chargée des élections, permettre aux acteurs politiques de se préparer, avec, pourquoi pas, quelques amendements de la loi organique, alors faites vos comptes et voyez si un mois et demi suffit», ajoutent Rachid et quelques amis qui proposent alors la date.

F. Zoghbi