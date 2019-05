Exposition « Qui suis-je ?» de Hind Ziour : Une peinture Pop pour revisiter notre identité culturelle

Parmi les principales questions philosophiques de l’homme depuis la nuit des temps, c’est de savoir d’où vient-il et ou va-t-il ? C’est un peu celle que l’artiste peintre, Hind Ziour, s’est posée à travers l’exposition intitulée « Who am I » (Qui suis-je), tenue jusqu’au 29 mai à l’espace Hadj Omar au Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi à Alger.

La réouverture de cet espace culturel sur la façade sud de l’ex-opéra Alger a été célébrée jeudi dernier dans la soirée par le vernissage d’une exposition des plus authentiques. Une quête identitaire de notre riche et glorieux passé millénaire que nous propose Hind Ziour à travers les 31 toiles qu’elle expose en utilisant plusieurs techniques mixtes : peinture à l’huile et aquarelle, pastel et acrylique, couteau et collage ainsi que plusieurs desseins avec énormément de symboles et de signes, porteurs des fragments de notre riche patrimoine culturel pluriel.

Hind Ziour est une artiste peintre qui se dit appartenir à l’ «Aouchem», mouvement artistique né à l’indépendance, qui a prôné la réappropriation de l’identité algérienne dans le signe et le symbole.

Elle célèbre dans ses tableaux le matriarcat berbère, la femme sous toutes ses coutures. La femme est à la fois une madone, femme courage, femme secrète, femme héroïne, amoureuse, libre ; elle est à la fois africaine, algérienne, arabe berbère (maure) ottomane, romaine... Elle rend hommage ainsi à la mère courage avec tendresse et sans commisération ni victimisation.

Son style est en fait le creuset d’une multitude d’influences parmi lesquelles des maîtres de l’abstraction de la première moitié du vingtième siècle comme Paul Klee, Picasso, proche de la puissance des grands coloristes qu’étaient Sonia Delaunay et Fernand Leger. Elle est proche de la peinture POP et décomplexée d’un Jean Michel Basquiat, star de la peinture de la fin du vingtième siècle. La palette chromatique de Hind est à la fois gaie, agressive, flamboyante, politique, triviale par moments mais jamais indifférente à son environnement social.

Parmi ses autres influences, on trouve la grande peintre nationale Baya, elle subit également l’influence de Khadda. Sa touche brûlante manie les couleurs de la méditerranée en rendant hommage à la culture amazighe qui baigne depuis plusieurs millénaires la rive sud de la « mare nostrum », sans oublier sa part d’héritage arabe. Elle se revendique aussi de l’héritage africano amazigh qui a tant nourrit l’Afrique du Nord jusqu’aux confins de l’Egypte pharaonique.

Kader Bentounès