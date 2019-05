Ramadhan et consommation : Les marchés seront réorganisés

Allant dans le sens des réclamations des citoyens, le ministère du Commerce a déploré la désorganisation du marché de la consommation qui conduit à l’instabilité de ce dernier en matière d’approvisionnement mais également la cherté des prix. Pour remédier à cela, il a décidé de prendre en urgence des mesures qui visent à réorganiser d’une façon efficace le marché intérieur et extérieur algérien pour freiner un tant soit peu la montée vertigineuse des prix appliqués par les commerçants.

Pour le ministre Saïd Djellab, la réussite de la stratégie mise en place cette année en matière de logistique, de contrôle et l’alimentation du marché, de répression de la fraude, incite les autorités publiques à «pérenniser» l’action au niveau de tous les marchés algériens. «Parmi les pratiques frauduleuses que nous voulons combattre figure l’augmentation incontrôlable des prix des produits destinés à la consommation», a-t-il affirmé lors de son passage à la radio nationale.

Parmi les dispositions arrêtées en prévision du mois sacré, il fait état de celles destinées à assurer le «bon» approvisionnement du marché et le «strict» contrôle des prix en coordination, indique-t-il, avec les services du ministère de l’Intérieur et celui de l’Agriculture, en concertation avec des associations d’agriculteurs, de mandataires, de commerçants et de défense des consommateurs.

L’une de ces dispositions, annonce-t-il, a déjà commencé à se traduire par le déstockage d’un ensemble de produits pour lesquels il y a une forte demande, notamment les légumes, les viandes et les fruits secs. Le premier responsable du secteur explique les prix spéculatifs affichés par les commerçants, particulièrement ceux écoulant des légumes et des fruits, par la «faiblesse» du nombre de marchés (866 pour tout le pays), en sus «désorganisés». Il estime que ces derniers devraient être multipliés par 10. Pour redresser un tant soit peu ce déficit, il annonce la création de 587 ‘‘aswak’’ et marchés de proximité couverts, qui porteront le nombre d’espaces de vente à plus de 1.300, pour couvrir les besoins de la population et dégager, assure-t-il, quelque 13.000 emplois.

L’autre aspect où vont intervenir les autorités a trait au contrôle permanent des pratiques commerciales. M. Djellab a fait état de la présence, dans chaque marché, d’une brigade chargée de la vérification des prix de référence résultant d’un «consensus» entre les agriculteurs, les mandataires et les détaillants.

Pour le ministre, il est primordial d’appliquer sur certains produits ciblés des prix de référence, une action mise au point en partenariat avec l’association des agriculteurs, des mandataires, des consommateurs et des commerçants.

Mohamed Mendaci