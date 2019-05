Radiothon pour les enfants orphelins à Sétif : Un formidable élan de solidarité

Pour sa 6e édition, le Radiothon organisé à l’initiative de Radio Sétif en collaboration avec la direction de l’action sociale et les Scouts musulmans algériens, sous le patronage du wali et la directrice générale de la radio algérienne à l’effet de doter des milliers d’orphelins de trousseaux vestimentaires pour la fête de l’Aïd el Fitr, n’a pas failli à la tradition, marqué toujours par un formidable élan de solidarité.

Une initiative remet en exergue bien des vertus longtemps entretenues par la population sétifienne venue investir dans un élan spontané les espaces de la maison de la culture Houari-Boumediène.

Pour ce faire Radio Sétif, toujours à l’écoute de ses auditeurs, a installé ses studios et mobilisé l’ensemble de ses journalistes et animateurs pour animer sur un non-stop de 16 heures et accueillir toutes ces femmes accompagnées de leurs enfants et ces hommes que ne semblaient affecter ni les effets du mois de Ramadhan ni la chaleur pesante et leur permettre d’accomplir ce geste noble qui s’est traduit depuis 5 ans déjà par la collecte de fonds importants et de nombreux trousseaux vestimentaires sous la supervision d’un huissier.

Les dizaines de citoyens massés devant la porte attendaient de pouvoir contribuer à une aussi belle œuvre, Samira du haut de ses 20 ans nous livre son sentiment : «C’est en effet une joie intense qui m’anime et certainement tous ceux qui seront là durant la journée et plus encore, après la rupture du jeûne. Depuis le lancement de cet événement à caractère humanitaire sur les ondes de la radio, j’ai attendu ce moment qui me permettra j’espère d’aider un orphelin en ce mois sacré.»

Dans cet élan de fraternité et de solidarité, le wali, Mohamed Belkateb, en bon citoyen, mettra la main à la poche pour apporter, lui aussi, sa contribution, encourageant par la même les organisateurs et responsables d’une telle initiative. Un moment fort au cours duquel, il s’entretiendra avec des donateurs et membres bienfaiteurs prenant la mesure de ce haut degré de conscience qui anime les citoyens et que ne manquera pas de mettre en exergue aussi le directeur de Radio Sétif, Ahmed Hamache.

«Rien n’a été laissé au fait du hasard et toutes les dispositions ont été prises pour que cette 6e édition soit couronnée de succès attendu à la grande joie de ces plus de 3.000 orphelins recensés par la DAS et les communes. C’est là autant d’acquis qui honorent la radio qui vit au cœur de la société, avec la collecte de 552 millions de centimes en espèces et plus de 600 trousseaux vestimentaires complets.

F. Zoghbi