umayya ibn abû al-salt (II et fin)

Par Mahmoud Hussein

Le lendemain matin, surgie de derrière un monticule, leur apparut une vieille femme qui marchait en s'appuyant sur une canne. Lorsqu'elle fut près d'eux, elle dit :

— Pourquoi avez-vous refusé de donner à manger à Rajîma, l'esclave orpheline qui est venue à vous hier soir?

Ils demandèrent :

—Mais qui es-tu ?

—Je suis la mère des pauvres gens et je suis veuve depuis longtemps. Par le Dieu des croyants, vous allez vous éparpiller dans ce pays.

Elle frappa la terre de son bâton et dit :

—Ralentis leur course et disperses leurs montures.

Les chameaux furent alors parcourus de tressaillements violents et répétés, comme si un diable s'était assis sur la bosse de chacun d'eux. Ne pouvant ni s'arrêter ni se calmer, ils bondissaient dans tous les sens et finirent par se disperser dans la vallée. Les hommes mirent un jour entier à les retrouver et à les rassembler. Mais au moment où ils s'apprêtaient à les monter pour repartir, la vieille reparut et, frappant le sol de son bâton, répéta l'invocation de la veille. Les chameaux furent repris de tressaillements et s'éparpillèrent dans toutes les directions. Les hommes, ne pouvant les rechercher durant la nuit, durent attendre le lendemain et mirent, cette fois encore, un jour entier pour les retrouver. Mais la vieille reparut et recommença. Alors les hommes dirent à Umayya :

—Où sont donc les pouvoirs que tu as prétendu posséder ?

Il leur répondit :

—Partez à la recherche de vos chameaux et laissez-moi faire.

Il escalada le monticule d'où surgissait la vieille femme et redescendit de l'autre côté, dans une vallée au milieu de laquelle se dressait une église. Il se dirigea vers elle et, arrivé devant l'entrée, trouva un homme à la chevelure et la barbe blanches, couché en travers de la porte. Dès qu'il l'aperçut, l'homme lui dit :

Tu as un djinn pour compagnon. Par où te parvient sa voix ?

Umayya répondit :

—Par l'oreille gauche.

—Quels vêtements t'ordonne-t-il de

mettre ?

—Des vêtements noirs.

—Ton compagnon est le plus éloquent des djinns. Par Dieu, tu as bien failli être prophète. Mais le compagnon d'un prophète ne s'adresse à lui que par l'oreille droite et il lui ordonne de porter des vêtements blancs. Qu'est-ce qui t'amène ?

Umayya lui raconta les méfaits de la vieille et l'homme dit :

—C'est une femme juive qui appartient au monde des djinns. Son mari est mort depuis longtemps. Elle fera tout ce qu'elle pourra pour vous épuiser et vous tuer.

—Que faire ?

—Rassemblez les chameaux et, avant que la vieille ne prononce ses paroles,

dites : «Sept d'en haut et sept d'en bas, au nom de Dieu. » Les paroles de la vieille n'auront plus d'effet.

Umayya revint vers ses compagnons et, voyant la vieille s'approcher d'eux, se dépêcha de dire : « Sept d'en haut et sept d'en bas, au nom de Dieu. » La vieille prononça ses paroles habituelles qui, cette fois, n'eurent aucun effet. Voyant que les chameaux ne bougeaient plus, elle dit aux gens :

— Je reconnais le pouvoir de votre ami. Qu'il blanchisse par le haut et noircisse par le bas.

Aussitôt, les joues d'Umayya se couvrirent de taches blanches, tandis que ses jambes noircissaient.

L'histoire fut racontée partout. Ce fut à son propos que les Mecquois mentionnèrent pour la première fois dans leurs écrits l'expression : «au nom de Dieu».

Le personnage de Umayya (que nous retrouvons en 4 partie, chap. 1), illustre le cas d'un homme, qui, ayant pressenti l'avènement d'un nouveau monothéisme, a espéré en être le prophète. Sa déception sera grande d'apprendre que cet honneur échoit à Muhammad ibn 'Abdallah. Mais, contrairement à un autre prétendant, Musaylama (que nous retrouvons en 4 partie, chap. 2), qui est présenté comme un charlatan, Umayya est un homme doué de qualités exceptionnelles, au-quel seule la «grâce de la prophétie» aura manqué. Il est intéressant de noter qu'il appartient à la tribu des Thaqîf, de la ville d'al-Tâ'if- rivaux historiques des Quraysh de La Mecque.