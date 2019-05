l’imam ach-châfi’î «le soleil des juristes» (I)

Deux écoles, l’école de l’Opinion et l’école du Hadîth, rayonnaient au deuxième siècle de l’hégire sur les sciences islamiques. La première était basée en Irak et elle eut pour disciple, Abou Hanifa ; la seconde au Hijaz avec un autre personnage à l’envergure exceptionnelle, Maklik Ibn Anas. Les deux, comme on l’a vu dans nos éditions précédentes, ont été d’un apport capital dans le développement de le jurisprudence.

D’ailleurs, les deux seront fondateurs, plus tard, chacun dans son aire d’influence, de deux des quatre grandes écoles juridiques du monde musulman. Pour l’instant, l’école de l’Opinion et l’école du Hadith aiguisent leur argumentaire dans une saine et lente polémique. C’est dans ce choc des tendances que L’imâm Ach-Châfi`î apparaît. Il naît la même année qui a vu la disparition de Abou Hanifa. C’est d’abord à la Mecque qu’il entama son long voyage initiatique des sciences. Il fréquenta les cercles de science, apprit le Hadîth et vécut sept ans dans les tribus du désert pour perfectionner sa prononciation et son éloquence principalement chez les Hudhayl, il apprit leur poésie, s’imprégna de leur éloquence et retourna à la Mecque. Il n’a pas encore rencontré Malik ibn Anas celui-ci vit et enseigne à Médine… Mais son ouvrage "Al Mouatta" tombe entre les mains du jeune Ach-Châfi`î. Il l’apprend par cœur et le restitue de mémoire le jour où il rencontre celui qui va devenir dès lors son maitre durant 16 ans !