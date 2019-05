Crise vénézuélienne : Amorce d’un dialogue à Oslo

La Norvège a confirmé hier mener une médiation entre des représentants du pouvoir et de l'opposition au Venezuela, en vue de résoudre le conflit politique qui dure depuis quatre mois. «La Norvège annonce avoir eu des contacts préliminaires avec les représentants des principaux acteurs politiques vénézuéliens, dans le cadre d'une phase exploratoire, en vue de contribuer à trouver une solution à la situation du pays», a indiqué le ministère norvégien des Affaires étrangères dans un communiqué. La Norvège félicite les parties en présence pour leurs efforts. «Nous réaffirmons notre volonté de continuer à soutenir la recherche d'une solution pacifique pour le pays», a-t-il ajouté. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a confirmé l'information, indiquant que des délégués de l'opposition vénézuélienne participaient à une «médiation» de la Norvège pour tenter de résoudre la crise. «Il n'y a aucun type de négociations», a-t-il cependant tempéré lors d'une réunion politique à Caracas. Le président vénézuélien Nicolas Maduro n'a pas confirmé ces contacts mais affirmé jeudi dernier que son ministre de la Communication, Jorge Rodriguez, participait à «une mission très importante pour la paix du pays (...) en Europe», et qu'il rentrerait bientôt. Selon la radiotélévision publique norvégienne NRK, les négociations d'Oslo, dans un endroit tenu secret, ont duré «plusieurs jours» et les deux délégations ont regagné Caracas jeudi dernier. La chancellerie norvégienne n'a pas souhaité faire davantage de commentaires. Selon différents médias, ces discussions auraient impliqué, côté Maduro, le ministre de la Communication Jorge Rodriguez et le gouverneur de la province de Miranda, Hector Rodriguez. L'opposition aurait été quant à elle représentée par l'ancien député Gerardo Blyde, l'ex-ministre Fernando Martinez Mottola ainsi que le vice-président du Parlement, Stalin Gonzalez. La radiotélévision publique norvégienne NRK, a déclaré de son côté que c'est la deuxième fois que de tels pourparlers se tiennent dans la capitale norvégienne, soulignant également que des négociations entre le pouvoir de Nicolas Maduro et l'opposition de Juan Guaido ont aussi eu lieu dans le passé à Cuba. Le seul et unique objectif d'un quelconque rapprochement doit être la «fin de l'usurpation» de la part de Nicolas Maduro, et la mise en place d'un «gouvernement de transition» qui organiserait alors des «élections libres», selon Juan Guaido. Alors que de nombreux Etats européens avaient reconnu Juan Guaido quand il s'était autoproclamé «président», la Norvège s'était contentée d'appeler à de nouvelles élections libres, une position alors perçue comme illustrant une volonté de jouer les intermédiaires entre les deux camps. Sur un autre registre, le président Nicolas Maduro, a dénoncé la «violation» de l'ambassade vénézuélienne à Washington après l'entrée de la police américaine dans l'enceinte pour expulser des militants américains pro-Maduro qui surveillent le bâtiment, ont rapporté jeudi des médias locaux. «On a violé l'enceinte de l'ambassade», a dénoncé M. Maduro dans une allocution télévisée, affirmant que «le président américain Donald Trump est responsable, au regard du droit international, de cette grave violation, non seulement légale mais aussi morale». «Aucun juge des Etats-Unis ne peut ordonner leur expulsion», a souligné Nicolas Maduro, appelant au respect de «l'immunité et l'espace territorial de l'ambassade du Venezuela». Le président vénézuélien a assuré, en outre, qu'il porterait l'affaire devant les instances internationales. Rappelons que Washington et Caracas ont rompu leurs relations diplomatiques à la suite de l'autoproclamation de M. Guaido comme président par intérim du Venezuela en janvier.

M T et agences