Grand angle : Médiation

La crise politique que connait le Venezuela depuis plusieurs mois va-t-elle connaitre un début de règlement ? En tout état de cause, les efforts entrepris par la Norvège pour une médiation sont un signe encourageant. Certes, Juan Guaido, qui s’est proclamé président par intérim, a tenu à préciser qu’ «il n'y a aucun type de négociations» mais qu’il s’agit juste d’une «médiation » à laquelle l’opposition a accepté de prendre part, alors que de son côté le président élu Nicholas Maduro n'a pas confirmé ces contacts, se contentant de déclarer que son ministre de la Communication participait à «une mission très importante pour la paix du pays (...) en Europe ». Cette communication à minima et le soin pris par les deux parties de ne pas trop révéler sur cette rencontre est compréhensible. À ce stade de la médiation, rien n’est sûr et ce d’autant que cette prise de contact est une première depuis le soulèvement manqué du 30 avril auquel avait appelé Juan Guaido. Mais le fait que les deux rivaux aient répondu favorablement à la seconde invitation d’Oslo est en soit positif. Cela dénote d’un changement dans la perception que les deux parties avaient quant à la manière de résoudre leur conflit. Ce qui peut prêter à l’optimisme. Il est certain qu’il faudra beaucoup de patience pour amener les deux hommes que sont Guaido et Maduro à faire les concessions nécessaires, mais cette mission semble être taillée sur mesure pour les médiateurs norvégiens qui sauront mettre à profit la longue expérience de facilitateur et de médiateur de la Norvège dans les processus de paix. Oslo qui sait que rien n’est acquis d’avance, fait état d’une « phase exploratoire ». Cette prudence n’est pas fortuite. Mieux, elle se justifie.

«On est encore à un stade précoce et je pense donc qu'il est très irréaliste d'attendre des résultats rapides », a ainsi expliqué un spécialiste norvégien des questions sud- américaines. Mais les éventuels écueils qui se dresseront sur la voie de ses médiateurs ne rebutent pas la Norvège dont la volonté de continuer à soutenir la recherche d'une solution pacifique à la crise vénézuélienne est réaffirmée. On ne pouvait pas attendre moins d’un pays où est décerné chaque année, entre autres, le prix Nobel de la paix.

Nadia K.