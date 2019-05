L'ancien wali de Tipasa entendu par le juge d'instruction dans une affaire de corruption

L'ancien wali de Tipasa, Mustapha Layadi, (exercice 2011/2015) a comparu jeudi devant le juge d'instruction près le tribunal de Tipasa pour être entendu dans le cadre d'une enquête judiciaire sur une affaire de corruption, a-t-on appris de sources judiciaires.

M. Layadi, qui après son départ de Tipasa, avait été désigné après 2015 à la tête de la wilaya de Médéa, puis muté à Blida avant qu'il ne soit mis fin à ses fonctions en 2018 après l'affaire de l'épidémie de Choléra, a été entendu dans le cadre de cette enquête enclenchée suite à une plainte déposée par la Direction locale des domaines, a-t-on appris de même source.

L'audition de l'ancien wali a duré plus de deux heures à la suite de laquelle M. Layadi a quitté le tribunal sans qu'une accusation directe ne lui soit suscitée, a-t-on ajouté, tout en soulignant que les auditions devaient se poursuivre ultérieurement.

Le parquet de Tipasa avait auditionné la semaine dernière et dans le cadre de cette même enquête l'ancien wali Moussa Ghelay qui a été chef de l'exécutif local de 2016 à 2018, ainsi que l'ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, et son fils Mourad, sans leur intenter des accusations directes, alors que les auditions devaient se poursuivre.

D'anciens responsables, dont des walis et des membres de l'exécutif local, seront entendus dans le cadre de cette enquête suite au dépôt de plainte de la Direction des domaines pour notamment "abus de pouvoir", "dilapidation de foncier", et "activités illégales", a-t-on indiqué de même source.

