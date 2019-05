Présidentielle du 4 juillet : 73 lettres d’intention à la candidature

Un total de 73 lettres d'intention, dont 3 de chefs de parti politique, ont été déposées par les postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 4 juillet prochain, selon un bilan provisoire de remise des formulaires de souscription de signatures individuelles, rendu public hier par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

«Le ministère de l'Intérieur informe que suite à la convocation du corps électoral pour le jeudi 4 juillet 2019, le bilan provisoire de la remise des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les postulants à la candidature à l'élection de la présidence de la République, arrêté mardi 14 mai 2019, compte 73 lettres d'intention déposées», note la même source.

Le ministère précise que 70 lettres émanent de candidats indépendants et 3 lettres de partis politiques, à savoir l'Alliance nationale républicaine (ANR), le Front El-Moustakbel (FM) et le Front algérien pour le développement, liberté et équité (FADLE).

«Les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur», ajoute le communiqué, relevant que l'opération se déroule dans de «bonnes conditions».