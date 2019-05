Tizi Ouzou : Marches des étudiants et des avocats

Deux marches ont eu lieu pour le changement radical du système politique. La première a été organisée par les robes noires à l’appel de l’ordre local de la corporation pour rappeler leur totale adhésion à cette dynamique populaire et réitérer leur détermination à poursuivre la lutte au coté du peuple. La procession des avocats et avocates s’est ébranlée aux environs de 11h devant la Cour de justice pour aboutir devant le tribunal en scandant des slogans hostiles aux tenants du système en place et au maintien de l’élection présidentielle du 4 juillet. Des banderoles et pancartes ont été également déployées tout au long de la manifestation. La deuxième marche a été, quant à elle, organisée par les étudiants de l’université Mouloud-Mammeri à l’initiative de leur coordination locale pour réitérer leur totale et indéfectible détermination à continuer à investir pacifiquement la rue jusqu’à la satisfaction de toutes les revendications soulevées par le mouvement populaire depuis le 22 février.

La marche de la communauté universitaire, douzième du genre depuis le 22 février dernier, a démarré du portail principal du campus universitaire Hasnaoua pour sillonner les principales artères et se disperser à la placette de l’ancienne mairie. Des slogans habituels du mouvement populaire auxquels sont venus se greffés d’autres mots d’ordres, notamment le rejet de la prochain élection présidentielle, ont été scandés par les manifestants lors de cette énième démonstration de rue de la communauté universitaire. Ces deux manifestations se sont déroulées et dispersées sans aucun incident.

Bel. Adrar