Sit-in de centaines de souscripteurs LPP devant le ministère de l’Habitat : Revendications et engagements

Des centaines de souscripteurs au programme LPP, le logement promotionnel public, venus de plusieurs wilayas, ont tenu, hier, devant le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, un sit-in de protestation, le deuxième en moins de 15 jours. Exprimant une série de revendications, ils ont été reçus par le SG du ministère, le chef de cabinet, le directeur du logement ainsi que le PDG de l’ENPI, l’Entreprise nationale de promotion immobilière. A l’issue de cette rencontre, les responsables du ministère se sont engagés à donner suite à leurs revendications d’ici une quinzaine de jours. Il faut rappeler que les protestataires ont demandé, le 2 mai dernier, lors de leur premier rassemblement, une audience auprès du ministre du secteur et souhaité que cette rencontre se tienne sous quinzaine, chose faite désormais. Pour revenir aux revendications exprimées depuis plusieurs années déjà, celles-ci se résument en cinq points essentiels. Il s’agit de la révision du prix par la réduction du prix du mètre carré et l’annulation des intérêts et la TVA, le mode de paiement en adaptant ses modalités aux moyens des souscripteurs tels que le paiement de mensualités, comme c’est le cas avec la formule location-vente (AADL) ou l’échelonnement de paiement du reste à payer en addition aux tranches déjà versées.

Il est question également de l’amélioration de la qualité (qualité haut standing souhaitée) selon le cahier des charges de cette formule, de clôturer et de sécuriser les sites, de la révision des délais des projets en retard et de soumettre des contrats de souscription immédiatement en précisant les délais de remise des clés et les actes de propriété. Parmi les autres revendications, on relèvera également l’amélioration du traitement des doléances et des recours et les services de gestion et de la réparation des malfaçons dans les sites livrés ou encore l’abrogation, sinon la modification de l'article 8 du décret exécutif définissant les conditions de la souscription à cette formule en vue de régulariser les dossiers des personnes exclues à cause du fichier national, notamment celles qui ont procédé au paiement total ou partiel du montant.

S. A. M.