Omra : 80.000 pèlerins en une semaine

L’Office national du hadj et de la omra a recensé, depuis le début du mois de Ramadhan, 80.000 visas omra délivrés par les autorités saoudiennes aux Algériens. Un nombre record, en dépit des coûts appliqués pour ce mois et qui ont atteint jusqu’à 45 millions de centimes pour les personnes qui en ont les moyens.

Selon un responsable de l’office, la hausse des tarifs de la Omra du Ramadhan est due au taux de change de la devise qui demeure très élevé à cause de la dépréciation continue de la valeur du dinar algérien ainsi que la hausse des tarifs des hôtels, qui ont doublé au cours de ce mois sacré. Il faut dire que les prix ont augmenté de 100 % par rapport au mois de Chaâbane, puisque le coût de la Omra ne dépassait pas 20 millions de centimes pour une chambre double.

Pour rappel, l’Office national du Hadj et de la Omra avait ouvert le mois dernier un portail électronique dédié à la Omra. Une initiative qui vise à faciliter toutes les procédures aux bénéficiaires et intervient pour répondre à la forte demande de visas Omra en cette période de l’année qui coïncide avec le mois sacré de Ramadhan.

Ce portail, qui s’inscrit dans un processus de modernisation et de numérisation, permet une meilleure maîtrise des procédures relatives à la Omra et facilitera davantage le travail des représentants des agences de tourisme et de voyages qui n’auront plus à se déplacer à l’Office. Ainsi, et grâce à la numérisation des systèmes, les délais de traitement des dossiers ne dépassent pas les douze heures pour l’obtention de l’autorisation. Parmi les nouvelles procédures de facilitation, les agences doivent désormais veiller à la prise d’empreintes des candidats à la Omra au niveau des bureaux VFS, vers lesquels leurs clients peuvent se déplacer individuellement pour accomplir cette formalité et recevront, à l’issue de l’opération, un document à fournir pour l’obtention du visa. Il y a lieu de rappeler qu’au cours du premier trimestre, selon les autorités saoudiennes, plus de 160.000 Algériens se sont rendus en Arabie saoudite pour accomplir une omra.

Il faut rappeler que les autorités saoudiennes avaient indiqué que, dès l’ouverture de la saison du petit pèlerinage, 2.500.201 visas ont été délivrés au profit de plusieurs pays. Selon les statistiques saoudiennes, les ressortissants algériens occupent la sixième place parmi les nationalités ayant eu le plus de visas Omra. La première place revient au Pakistan, dont 600.015 ressortissants ont effectué le petit pèlerinage. Ce pays est suivi par l’Indonésie 394.027 pèlerins, l’Inde (281.589), la Malaisie (130.793) ou encore le Yémen avec (113.247) et ce, en dépit de la situation conflictuelle que connaît ce pays. Concernant la saison Hadj 2019, et afin d’assurer les bonnes conditions aux pèlerins algériens, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a entamé très tôt les démarches et préparatifs à travers l’organisation du tirage au sort au mois de décembre.

L’organisation sera assurée, cette année, par 44 agences de voyages retenues par la commission nationale permanente intersectorielle chargée de préparer la saison Hadj 2019. Une décision qui a été prise conformément aux recommandations du Conseil interministériel, tenu le 30 octobre dernier, portant maintien du niveau de performance de la saison du Hadj 2018 et encouragement des agences de tourisme à l’expérience avérée.

Elle avait pour but d’éviter les erreurs et les dysfonctionnements enregistrés lors des années précédentes.

A ce propos, l’Office national du Hadj et de la Omra avait mis en garde les candidats au hadj contre les agences touristiques «frauduleuses», les informant, cependant, de l’existence de 44 agences touristiques accréditées officiellement pour l’organisation des voyages. Pour ce faire, le site web officiel de l’ONHO a été mis à leur disposition et qui est accessible via «www.onpo.dz» pour s’informer et obtenir d’amples informations concernant la liste complète des agences accréditées officiellement par l’Etat.

Il faut dire que des mesures ont été récemment prises tant dans le domaine de la modernisation des opérations d’inscription et de délivrance des documents de voyages que dans celui de la rationalisation et la responsabilisation des acteurs intervenant dans la prise en charge des hadjis, depuis le transport jusqu’à l’hébergement, en vue de permettre aux 37.000 hadjis algériens inscrits au titre de cette année de séjourner dans les Lieux saints et d’accomplir les rites dans les meilleures conditions.

Salima Ettouahria