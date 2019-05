Trafic routier : Des projets structurants

Des réponses ont été apportées aux problèmes du transport résultant de l’encombrement et l’embouteillage dans la wilaya d’Oran, et ce, grâce à l’approbation par le ministère des Transports et Travaux publics de 5 projets structurants dont les fiches techniques ont été établies et transmises à la tutelle.

L’indication est du wali qui a effectué récemment une visite de travail. Il s’agit de quatre nouvelles trémies qui devront être réalisées au niveau de quatre points noirs qui connaissent une forte pression de circulation routière. Le premier est situé au niveau de l’axe d’El Morchid qui relie la commune d’Oran à celle de Bir El Djir, le deuxième concerne le rond point dit de «la pépinière» qui relie Oran à Arzew et Béthioua via la RN11. La troisième trémie est prévue au niveau de l’axe dit de l’ENSET dans la commune d’Es Sénia et la quatrième au niveau de l’axe du rond-point El Bahia, l’un des grands points noirs de la ville à proximité de la gare routière inter-wilayas. Le cinquième projet concerne la réalisation d’un pont giratoire dans le quartier Djamel El Dine près de la mosquée Ibn Badis.

A propos des problèmes du secteur, la commission de transport et l’aménagement du territoire relevant de l’APW avait proposé un plan de restructuration basé sur un nombre de recommandations. Parmi celles-ci, l’extension de la ligne semi-urbaine 18 jusqu’à la nouvelle cité Aadl sise à Aïn El Beïda, généralisation des abribus à travers les principaux points d’arrêt. Les membres de cette commission ont relevé, par ailleurs, l’augmentation constante du nombre des transporteurs par autobus à travers toutes les dessertes, en particulier urbaines. Cela, ajoutent-il, doit pousser les responsables du secteur à réfléchir sérieusement à libérer les deux plans du transport et de la circulation, afin de réorganiser et redistribuer les lignes non rentables.

Ainsi, font-ils remarquer «la configuration actuelle du transport urbain et semi-urbain ne répond plus aux besoins du secteur eu égard aux nouvelles agglomérations créées grâce aux nombreuses opérations de relogement qui se poursuivent depuis des années».

En ce qui concerne la surcharge constatée dans certains points d’arrêt, les élus ont relevé l’exemple de celui du rond-point d’El Morchid à l’est d’Oran qui accueille les bus de 8 lignes ; celles des 11, 51, 42, 41, 102, 103, 53 et la ligne ‘‘S’’. Ceci débouche directement sur l’encombrement de la circulation au niveau de l’axe reliant le rond-point des HLM à Es-Seddikia et Bir El Djir et la pépinière ; soulignent les membres de la commission. Le même problème a été constaté au niveau du point d’arrêt du Palais des sports qui constitue le point de départ et d’arrivée de 11 dessertes urbaines et semi-urbaines (21, 29, 59, 13, 49, 39, 28, 2, 102, C, S). Pour ce qui est de la surcharge des lignes, les membres de la commission citent comme exemple 97 bus opérant sur les deux dessertes 37 et 17 et pas moins de 85 sur la ligne 11. Le problème lié à la longueur du trajet de certaines dessertes a été, à son tour, évoqué par la commission. C’est le cas, ajoutent-ils, de la ligne (H) qui s’étend sur une longueur de 32 km et qui ne croise aucune autre desserte. Ils proposent, ainsi, que d’autres lignes soient affectées à ce trajet afin de réduire le temps d’attente des bus au niveau des points d’arrêt. Dans le volet de la sécurité des usagers du transport urbain et semi-urbain, les élus pointent du doigt l’état de détérioration avancée de certains bus opérant sur le parc du transport collectif.

