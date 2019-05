Céréaliculture à Ouargla : perspectives prometteuses

La céréaliculture, une filière agricole stratégique, présente des perspectives économiques «prometteuses» dans la wilaya d’Ouargla, vue les succès encouragent enregistrés au fil de ces dernières années par de nombreux professionnels ayant relevé le défi. Cette wilaya dont la culture du palmier dattier reste toujours la principale filière agricole, dispose d’importantes ressources hydriques et d’immenses étendues de terres susceptibles de donner un nouvel essor à l'agriculture en général et à la céréaliculture sous pivots en particulier, permettant d’obtenir un produit de bonne qualité qui pourra réponde aux besoins du marché national, ont estimé des cadres locaux du secteur de l’agriculture.

Des résultats jugés «encourageants» avec un «bon» rendement ont été enregistrés par soixante huit agriculteurs activant à travers les cinq pôles de la céréaliculture qui se répartissent sur le territoire des communes d’Ouargla, Sidi Khouiled, N’goussa, El-Hadjira et Hassi Messaoud, a-t-on signalé. Totalisant actuellement 142 pivots, la superficie dédiée à la céréaliculture n’a pas cessé de s’intensifier d’une année à l’autre à Ouargla où la production céréalière, toutes variétés confondues, est en hausse, à affirmé le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya, Salim Benzaoui. Celle-ci est passée de 131 hectares en 2004, avec une production de 4.326 quintaux de céréales, à 3.010 hectares en 2019, avec une production prévisionnelle de 100.000 quintaux au titre de l’actuelle saison agricole (2018-2019), selon ce responsable. Cette récolte prévue, au terme de la campagne moisson battage, dont le coup d’envoi a été donné récemment par les autorités de la wilaya au niveau d’une exploitation agricole à N’goussa, est constituée de céréales de consommation, alors qu’un volume de production de 80% est destiné aux semences, a précisé M. Benzaoui. Elle se repartit entre 80.000 quintaux de blé dur sur une superficie emblavée de 2.229 ha, 12.400 quintaux de blé tendre (355 ha ) et 10.000 quintaux d'orge (299 ha), avec un rendement moyen estimé à 35 quintaux à l'hectare, a-t-il expliqué. D’importants moyens humains et logistiques (tracteurs, moissonneuses-batteuses et véhicules de transport de divers tonnages) sont mobilisés pour la collecte et le transport de la moisson vers les lieux de stockage assurés par l’antenne locale de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS), a-t-il ajouté. M. Benzaoui a mis l’accent, en outre, sur la nécessité de renforcer les capacités de stockage de céréales, engrais et semences ainsi que sur l’ouverture d’une annexe à Ouargla de l’Institut technique des grandes cultures (IGTS) pour accompagner le développement de cette filière stratégique qui entre dans la politique agricole visant à garantir l’autosuffisance et de répondre aux besoins des marchés en produits alimentaires de grande consommation. Les variétés avec lesquelles les meilleurs rendements sont obtenus durant ses dernières années sont «Vitro», «Simeto», «Mixicali» et «Carioca» pour le blé dur, «Anza» et HD pour le blé tendre ainsi que Saida et «Tichedrette», selon les données de l’antenne locale de la CCLS. Ces variétés de semences atteignant généralement un rendement moyen oscillant entre 30 et 45 quintaux à l'hectare avec des pics allant parfois jusqu'à 75 quintaux/ha, signale-t-on. La CCLS a introduit cette saison une nouvelle variété à haut rendement de blé tendre, dénommé «Maouna» pour augmenter la productivité de blé tendre très demandé sur les marchés nationaux, a fait savoir M. Yacine Khouider, agronome à la CCLS d’Ouargla.



Des projets pour renforcer les capacités de stockage



Des démarches ont été déjà entreprises pour réaliser deux hangars à Ouargla (60.000 q) et à Touggourt (80.000 q) au titre d’un programme de développement initié par l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), a-t-il encore fait savoir. Cette opération, dont les procédures administratives sont en cours d’exécution, permettra de diminuer le déficit enregistré en matière de manque d’espaces appropriés pour le stockage dans la wilaya. Sur les 100.000 quintaux de céréales attendus cette saison, une quantité de semences avoisinant les 45.000 quintaux sera acheminée vers les CCLS de Batna, Ain M’lila et Oum El-Bouagui pour usinage, entant donné que la wilaya est toujours en quête d’une unité de traitement de semences. Les programmes dédiés au développement de l’activité agricole et la volonté des agriculteurs qui réclament, par ailleurs, l’accélération des travaux de base, notamment l’électrification et l’ouverture de pistes agricoles menant vers leurs exploitations, ont contribué, selon le président de la chambre d’agriculture de la wilaya, à l’élargissement des surfaces réservées à la céréaliculture à travers plusieurs périmètres agricoles, tels que Remtha (Rouissat), Ain Moussa (Sidi Khouiled ) et Gassi Touil (Hassi Messaoud).

A l’instar de nombreuses régions sahariennes caractérisées par des contraintes naturelles, notamment le phénomène de l’avancée des sables et la remontée des eaux, l’activité agricole à Ouargla représente un challenge de taille pour ces agriculteurs et greffe lourdement leurs budgets, a relevé Okba Choukri Bouziaini.

Le chef de l’exécutif de la wilaya, Abdelkader Djellaoui, a pour sa part, indiqué dans une déclaration à l’APS, en marge du lancement de la compagne moisson battage, que «les services de la wilaya s’engagent à sélectionner les vrais investisseurs désireux concrétiser leurs projets agricoles à Ouargla». L’opération porte sur l’assainissement du foncier agricole non-exploité qui a donné lieu à la récupération de plus de 130.000 sur les 300.000 ha attribués, depuis 2011 au titre de la concession agricole, a-t-il expliqué.