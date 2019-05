Nouvelles de Tizi Ouzou, Gaz et électricité : 460 millions de DA pour améliorer la distribution

Page animée par Belkacem Adrar

Une enveloppe de 460 millions de dinars a été mobilisée par la direction de distribution de Tizi Ouzou relevant de la Société de distribution d'électricité et de gaz du Centre (SDC), destinée à des investissements visant à améliorer la qualité et la continuité de son service, a indiqué cette direction, dans un communiqué.



Ce nouveau plan d’investissement lancé dans le cadre de la préparation de la période estivale, coïncidant avec l’avènement du mois sacré du ramadhan et visant l’amélioration de qualité et la continuité de service qui sont plus que nécessaires à la clientèle en cette période de forte demande (climatisation, confort, éclairage public...), consiste en la réalisation de plusieurs nouveaux projets.

La création de neuf postes HTA/BT pour un montant financier estimé à 60 millions de dinars dans les dairas de Tizi-Ouzou, Ouadhias, Azefoune, Makouda, Ouacif, Draa El Mizan, Ouaguenoune et Mekla, dont six sont déjà mis en service -soit un taux de réalisation de 67%-, de sept lignes moyenne tension 30 KV et 5 lignes de secours moyenne tension d’une longueur de 114 KM pour un montant financier de l’ordre de 334 MDA et de 16 lignes basse tension plus une réhabilitation d’une longueur de 32 KM pour un montant financier de 66 MDA, avec un taux de réalisation de 36% qui correspond à 52 km de réseau mis en service, sont les principaux projets d’investissements prévus par la société dans le même cadre.

Ce programme constitue «une continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique lancés au titre du Plan d'urgence électricité, en 2013», a précisé la même source, en rappelant que la direction de distribution a réalisé durant la période allant de 2013 à 2018 un total de 315 postes sur 332 prévus et de 422,4 km de réseau sur 657,6 km prévus pour un montant global de 3.024,855 millions de DA. La direction de distribution de la SDC accuse, toutefois, des oppositions des riverains entravant la réalisation du programme lancé à Tizi-Ouzou qui a conduit à l’annulation de la réalisation de 17 postes depuis 2013. « Actuellement, 7 lignes moyenne tension souffrent des contraintes d’opposition alors qu’elles sont prévues en 2019 dans le but de renforcer et améliorer la qualité et la continuité de service au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Elles desserviront les localités de Tizi Ouzou ville avec le raccordement de nouveaux projets (logts sociaux et hôpital Oued- Aissi), Azazga, Azefoune avec le raccordement des logements Tifrest, Timlouka et Ait-Chafaa, Tigzirt avec le raccordement de nouveaux projets, Larbaa Nath Irathen avec le raccordement de nouveaux projets, Makouda, Boudjima et Ait Aissa Mimoun », lit-on dans ce même communiqué dans lequel il est aussi précisé que les travaux de trois lignes ont déjà atteint 50% de leur réalisation malgré ces récurrentes oppositions. Par ailleurs, la direction locale de distribution a fait part du lancement prochain de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Comme l’année dernière, cette caravane qui sillonnera toute la wilaya est composés d’agents assermentés de différents services (électricité, gaz et commercial) qui s’inviteront chez les abonnés pour les sensibiliser sur la maîtrise de l’utilisation de l’énergie, les conseiller et les orienter pour une meilleure consommation de l’électricité et du gaz. Aussi, pour assurer la sécurité des utilisateurs, les brigades en charge de l’animation de cette caravane procèderont par la même occasion, à la vérification des installations intérieures pour l’amélioration de la qualité et la continuité de service, a par ailleurs indiqué la direction locale de l’ex-Sonelgaz.

----------------------------

Ramadhan

5 marchés de proximité et des brigades de contrôle sur le terrain

La direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a décidé d’ouvrir cinq marchés de proximité communément appelés « marchés Errahma » durant ce mois sacré du ramadhan pour atténuer un tant soit peu la cherté des produits alimentaires, légumes et fruits, de larges consommations en pareille occasion. Ces cinq marchés devraient ouvrir leurs portes à travers les localités de Tizi-Ouzou à l’intérieur de l’ancienne gare routière de la ville, Azazga, Yakouren, Draa-ben-Khedda (Boulevard Larbaoui) et Draa-El-Mizan (stade communal). Cette liste peut être revue à la hausse progressivement au fur et à mesure du dégagement des espaces par les communes et l’engouement des commerçants à s’y implanter durant ce mois sacré de Ramadhan, a indiqué la direction locale du commerce, précisant que tous les chefs de daira et P/APC de la wilaya ont été saisis dans ce sens, mais seuls cinq d’entre eux ont répondu favorablement, alors que d’autres ont évoqué la non disponibilité d’assiettes ou de surfaces pour accueillir ce genre de marché. Par ailleurs, la direction locale du commerce a mobilisé pour la même occasion tous ces agents pour le suivi de toute l’activité commerciale durant ce même mois. Ainsi, ce sont pas moins de 42 brigades qui seront mobilisées pour veiller à l’hygiène, au contrôle des prix des produits subventionnés, aux bonnes pratiques commerciales et aussi à la régulation des marchés notamment leur approvisionnement pour éviter des pénuries ou manque de certains produits de large consommation durant le Ramadhan. Dans ce sens, la même direction veillera à ce qu’il n’y ait pas de rupture de ces produits de large consommation sur les étals notamment dans le but d’éviter le déséquilibre entre l’offre et la demande induisant souvent d’insupportable hausse des prix de ces produits.

Concernant les commerces de circonstance, particulièrement la production et vente de «zlabia» et autres sucreries très prisées en pareille occasion, la même direction a rappelé que tous les commerces qui feront dans la reconversion de leurs activités initiales durant cette période seront verbalisés et leur commerce fermé. Ce genre d’activité commerciale est aujourd’hui réglementé et inscrite dans le registre de commerce, a-t-on par ailleurs précisé.

----------------------------

Sûreté nationale

Mise en place d’un dispositif de sécurité

La Sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou (SWTO), a mis en place, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, un dispositif de sécurité, pour parer à toute atteinte à la sécurité et la quiétude des personnes et des biens, a annoncé la cellule de communication de cette institution sécuritaire dans un communiqué rendu public. Dans cette optique, d’importantes mesures de sécurité ont été décidées, notamment le déploiement des forces de police de manière à couvrir en permanence l’ensemble des secteurs et assurer les besoins de sécurité sur le terrain, la prévention des actes de délinquance par la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées, la sécurisation des lieux de regroupement du public, avec une attention particulière qui sera accordée aux marchés, stations de voyageurs et lieux de cultes ainsi que la mise en place d’un dispositif de régulation du trafic automobile avec pour objectif de sensibiliser les usagers de la route et lutter contre les infractions génératrices d’accidents qui sont souvent enregistrés à l’approche de l’heure de la rupture du jeûne, a précisé la même source. Ce plan de sécurisation sera exécuté à travers toutes les localités relevant du territoire de compétence de la Sûreté de wilaya, de jour comme nuit.

----------------------------

Centre anticancéreux de Dra Ben Khedda

Mise en service d’une 3e machine



Le service de radiothérapie du centre anti-cancer de la ville de Draâ Ben Khedda, une dizaine de kilomètres à l’ouest du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, vient d’être renforcé par la mise en service d’une troisième machine qui permettra une plus grande capacité de traitement des malades, a annoncé la direction de ce centre dans un communiqué. Avec la mise en service de ce nouvel appareil, version HD, la prise en charge de malades au niveau de ce service atteindra pas moins de 50/jour, a précisé la même direction.

Après sa mise en service le premier trimestre de l’année en cours, le service de radiothérapie du CAC de Draâ Ben Khedda qui est de dimension régional, faut-il le signaler, n’a cessé, sous la conduite du médecin chef, le Dr Benzidane, depuis le 03 février 2019 jusqu’au 30 avril 2019, d’accroître ses activités, dédiées et orientées vers les malades nécessitant une prise en charge rapide et efficace de leur pathologie, a par ailleurs tenu à faire savoir la direction de ce centre de traitement anti cancer. Ainsi, ils sont 491 malades dont leurs dossiers respectifs ont été triés, 301 malades consultés, 210 malades simulés et 32 malades ont fini le traitement, selon les chiffres communiqués par la même occasion.

La direction s’est engagé à rendre public régulièrement des bilans périodiques, chiffres et statistiques pour l’ensemble des activités de cet établissement qui soulagera à coup sûr des patients dont la bourse ne permet pas de suivre un traitement dans des cliniques et hôpitaux privés. Ce centre permettra aussi aux patients de bénéficier des traitements précoces et de ne pas plus attendre très longtemps des rendez-vous dans les autres hôpitaux publics au niveau national.

Le CAC de Draâ Ben Khedda, un des projets structurant dont a bénéficié la wilaya de Tizi-Ouzou dans le cadre des différents quinquennats du développement du président de la République, est d’une capacité d’accueil de 140 lits.

----------------------------

Prévention routière

Célébration de la semaine Arabe



Dans le cadre de la célébration de la Semaine arabe de la prévention routière, prévue du 04 au 10 mai 2019, sous le slogan «La conduite garantit ta sécurité et la sécurité des autres», la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou (SWTO), organise une action d’information et de sensibilisation sur le thème au Centre de Loisirs Scientifiques de la ville de Tizi-Ouzou.

Durant cette action, des statistiques liées aux accidents de la circulation et du matériel utilisé dans le cadre de la lutte contre les infractions routières, seront exposés. Par ailleurs, dans le cadre du plan d’action spécial Ramadhan, et sous le slogan «Pour un Ramadhan sans accident», plusieurs actions de sensibilisation seront menées à l’adresse des usagers de la route traitant de différents sujets, notamment l’impact de la fatigue sur la conduite, les risques de circulation sur la bande d’arrêt d’urgence et d’autres.