Attaque terroriste contre une patrouille de l’armée nigérienne : L’Algérie condamne

L’Algérie condamne avec «force» l’attaque terroriste qui a ciblé, mardi, une patrouille de l’armée nigérienne près de la frontière malienne, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. «Nous condamnons avec force l’attaque terroriste qui a ciblé, hier mardi 14 mai 2019, une patrouille de l’armée nigérienne près du village de Tongo-Tango, dans la région de Tillabéri, près de la frontière malienne», a précisé M. Benali Cherif, dans une déclaration à l’APS. «Nous saluons le sacrifice des éléments des forces armées nigérienne tombés alors qu’ils accomplissaient leur devoir au service de leur pays, et tenons à présenter nos sincères condoléances à leurs familles, au gouvernement et peuple nigériens frères», a-t-il affirmé. «Nous demeurons convaincus que ces actes de terreur perpétrés par le terrorisme haineux et aveugle ne sauront entamer la détermination du Niger, des autres pays d’Afrique et de la communauté internationale dans son ensemble à faire face à ce fléau transnational et à le combattre jusqu’à son éradication totale», a ajouté le porte-parole du MAE.