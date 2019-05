Développement durable des paysages oasiens en Afrique du Nord : Mme Zerouati à Tozeur

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma- Zohra Zerouati, prendra part au Congrès régional pour le développement durable des paysages oasiens en Afrique du Nord et Mauritanie, qui se tiendra à Tozeur (Tunisie), les 17 et 18 mai. Le congrès verra la participation de ministres de l'Agriculture et de l'Environnement des États de l'Afrique du Nord, ainsi que d'experts, des représentants d'entreprises et d'organisations internationales et régionales. Ce congrès vise à élaborer un programme d'action régional type pour un développement intégré des oasis et à conjuguer les efforts au niveau régional en vue de renforcer les initiatives régionales pour la relance des systèmes oasiens. Il s'agit également d'échanger les expertises réussies, et ce à travers le développement de projets scientifiques régionaux dans le domaine du renforcement de l'adaptation au changement climatique et la lutte contre la dégradation des sols et la désertification.

Il sera procédé, durant ce congrès, à la présentation et à l'adoption d'un document de projet régional pour financement dans le cadre des mécanismes du Fonds vert pour le climat et le Fonds d'adaptation au changement climatique, et ce en collaboration avec le Banque mondiale et l'Observatoire du Sahara et du Sahel.