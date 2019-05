Tigzirt : Quatre baleines s’échouent sur une plage

Quatre baleines de différents volumes ont échoué, hier en fin d’après-midi de la journée de mardi, sur une plage à Tigzirt, une quarantaine de kilomètres de Tizi Ouzou, a informé hier le Commissariat national du littoral (CNL). Selon la responsable locale de ce dernier, Kamela Haliche, les quatre cétacés, à savoir deux adultes et deux baleinaux, ont échoué aux environs de 17h sur une plage située entre la Grande plage et le lieu-dit «Loudha», entourés de filets de pêche.

L’antenne locale du Commissariat national du littoral a photographié ces mammifères marins, en attendant la venue de spécialistes pour les besoins d’identification et de détermination des causes exactes de la mort de ces cétacés, a-t-on indiqué de même source. Selon le premier constat, deux des quatre cétacés sont adultes, mesurent environs 10 mètres de long et entre 2 à 3 mètres de large, et pèseraient près de 8 quintaux. Les deux autres sont petits et mesurent entre 3 à 4 mètres de long. Toutes les tentatives des pêcheurs et autres services compétents pour libérer ces baleines des mailles des filets dans lesquels elles étaient prises se sont avérées infructueuses, à cause de la mer agitée et du grand volume de ces animaux. Bel. Adrar