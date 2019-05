Réunion du Conseil international des dattes : M. Omari à Médine

L'Algérie participera à la deuxième réunion du Conseil international des dattes, qui se tiendra jeudi à Médine, au Royaume d'Arabie saoudite.

À cet effet, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, se trouve au Royaume d'Arabie saoudite, à l'invitation du ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, Abdurrahman bin Abdulmohsen Al-Fadhli.

Les principaux objectifs de ce Conseil portent sur le renforcement de la coopération, notamment dans les domaines de la production, la valorisation, la transformation, la qualité, ainsi que la commercialisation de la datte aux niveaux national, régional et international. Les participants vont également débattre des mesures de relance du Conseil international des dattes, créé en 2013, et de l'importance de l'adhésion de tous les pays producteurs et importateurs de dattes.