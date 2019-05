Tassili Airlines : Transfert de l’activité vers la nouvelle aérogare d’Alger

Tassili Airlines transférera, à partir de lundi prochain, l'ensemble de son activité liée au traitement des vols internationaux vers la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediène.

«Tassili Airlines informe l'ensemble de ses passagers, qu'à partir du lundi 20 mai, toute l'activité opérationnelle liée au traitement des vols internationaux sera transférée du Terminal 1 /T1/, vers la nouvelle aérogare Terminal 4 /T4/, aile Ouest, et ce concernant le déroulement des vols en partance et en provenance des villes françaises, de Nantes et de Strasbourg», a précisé la même source. Pour rappel, la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediène a été ouverte aux passagers le 29 avril dernier. Le transfert de l'activité aérienne de l'aéroport international Houari-Boumediène, vers sa nouvelle aérogare, s'est fait graduellement. La mise en service de la nouvelle aérogare a été entamée par des vols de la compagnie Air Algérie à destination de Paris.

Érigée en cinq niveaux, la nouvelle aérogare répond aux normes d'efficacité énergétique et de préservation de l'environnement. Elle est dotée de réservoirs collecteurs pour récupérer l'eau de pluie, qui sera utilisée, notamment pour l'arrosage, de puits de lumière pour diminuer la consommation électrique et des climatiseurs qui régulent la température à hauteur de 4 mètres seulement. Construite sur une superficie de 200.000 m2, la nouvelle aérogare est dotée de 120 banques d'enregistrement, 12 tapis bagages, 54 ascenseurs, 37 escaliers mécaniques, 9 tapis roulants et 21 passerelles. Elle comprend également 42 postes de stationnement pour avions, 2 postes stations pour gros-porteurs comme le A380 et 16 groupes électrogènes, qui se déclenchent automatiquement en cas de coupure d'électricité.