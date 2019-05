Festival national de la musique et de la chanson citadines : Une ambiance des grandes soirées

Les habitants de la ville d’Annaba vivront à partir d’aujourd’hui, après la rupture de jeûne, au rythme de la 14e édition du festival de la musique et de la chanson citadine.

Organisée par la direction de la culture de la wilaya d’Annaba, en collaboration avec le théâtre régional Azzedine-Medjoubi, cette manifestation culturelle va regrouper une pléiade d’artistes venus uniquement de la wilaya de Annaba spécialisés dans les différents genres musicaux, tels le chaâbi, hawzi, malouf et andalous pour le bonheur des mélomanes de la chanson citadine. C’est ainsi qu’un programme varié et riche en couleurs a été concocté pour permettre aux familles de la ville du Jujube, en quête de repos et de loisirs, de se défouler après le f’tour. Pas moins de 130 participants entre artistes et associations prendront part à ce rendez-vous artistique et culturel. Les organisateurs de cette édition rendront un hommage particulier à deux figures emblématiques de la chanson citadine. Il s’agit d’Ali Mabrouk et Mohamed Bouhara. Les organisateurs prévoient également des soirées artistiques à travers les douze communes de la wilaya au grand bonheur des amoureux des veillées ramadhanèsques. En marge de cette manifestation culturelle qui se poursuivra jusqu’au mardi prochain.



B. Guetmi