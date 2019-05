Fabrication de l’antidote : Lancement de l’extraction du venin de scorpion à Ouargla

L’opération d’extraction du venin de scorpion à des fins de fabrication de l’antidote a été lancée au niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur à Ouargla, a-t-on appris hier auprès de la direction de la santé et de la population (DSP). Un premier lot de près de 300 scorpions collectés par des bénévoles et associations activant dans la région a été remis à l’annexe de l’institut, en attendant la remise prochaine d’autres quantités de ces insectes nuisibles, à la faveur d’une campagne de collecte de grande envergure lancée à travers les différents quartiers et zones d’habitation, a indiqué le chef de service de prévention à la DSP, Djamel Maâmri. Une équipe pluridisciplinaire de l’annexe de Msila de l’Institut Pasteur poursuit l’opération d’extraction et de préparation du venin de scorpion, avant son transfert vers l’Institut Pasteur d’Alger pour la fabrication de l’antidote antivenimeux, a-t-il ajouté. Cette équipe, à pied d’œuvre à Ouargla, devra encadrer une équipe locale chargée de la gestion de la nouvelle unité (annexe de l’institut) ouverte au niveau du centre régional de transfusion sanguine d’Ouargla, après avoir été dotée en moyens et équipements nécessaires à ses missions. À cette opération, vient s’ajouter le lancement, en coordination avec de nombreuses associations, d’une campagne d’envergure de collecte du scorpion moyennant, sur budget de wilaya, des sommes de 50 à

100 DA pour chaque insecte collecté, avec ainsi l’avantage d’épargner aux "chasseurs" de scorpion le déplacement vers Alger (siège de l’Institut Pasteur). Selon le chef de service de la prévention à la DSP, les efforts fournis par les différents acteurs, notamment les services de la wilaya, de la commune, ainsi que des directions de la Santé et de l’Environnement, et des associations et entreprises, focalisent sur l’implication du citoyen, partenaire important dans la lutte contre l’envenimation, à travers l’organisation de campagnes de sensibilisation et de vulgarisation sur les dangers du scorpion. Pas moins de 2.500 piqûres de scorpion, dont six ayant entraîné le décès, ont été enregistrées l’année dernière dans la wilaya d’Ouargla, selon les statistiques de la DSP.