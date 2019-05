Protection de l’environnement : Mesures d’urgence à Oran

Des brigades mobiles seront formées au niveau de chaque commune de la wilaya d'Oran pour parer à la dégradation de l'environnement portant préjudice à la santé du citoyen, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a décidé, lors d'une réunion, avec les responsables de différents secteurs, consacrée à la mise en place d'un plan de lutte contre les points noirs, de former des brigades mobiles dans chaque commune pour recenser les points noirs, installer des bacs à ordures et intensifier des rondes de camions d’ordures nuit et jour. La réunion a été l’occasion au représentant de la cellule de l’environnement au cabinet du wali de présenter un exposé des nombreuses défaillances sur le terrain au niveau des quartiers et axes routiers, dont celles du non-désherbage et de détérioration de l'état des routes. Le chef de l’exécutif de la wilaya a mis l’accent sur l'impérative intervention de tous les services concernés et la nécessaire coordination entre eux afin de fournir toutes les conditions de bien-être et d’hygiène, surtout que la saison estivale est proche. Dans ce cadre, il a été décidé d'intensifier la collecte des ordures ménagères qui sont en augmentation durant le mois sacré, élargir les travaux de l’entreprise de wilaya d’éclairage dans les différents quartiers et rues, l’aménagement d'espaces verts, la taille des arbres, le désherbage, la poursuite des opérations d’enfouissement des fosses, l'aménagement des chaussées, des cours d’eau et des canalisations d’assainissement qui constituent un danger en été dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydrique. Dans ce contexte, M. Cherifi a insisté sur l’aménagement des postes de réseaux téléphoniques qui sont des points noirs de collecte de déchets. Des brigades seront mises en place au niveau de la zone côtière d'Ain Turck en prévision de la saison estivale sachant que cette zone balnéaire enregistre un grand flux d’estivants chaque été.