Médéa : Campagne de prévention sur la fatigue au volant

Une campagne de prévention et d’information sur la fatigue au volant a été initiée par la Sûreté de wilaya de Médéa, durant ce mois sacré, afin de sensibiliser les conducteurs sur les risques du manque de sommeil et de l’épuisement sur la conduite et ses conséquences sur la vie des usagers, a-t-on appris mardi dernier auprès de ce corps de sécurité. Déclinée sur le slogan "Ensemble pour un ramadhan sans accidents", cette campagne de prévention sera axée essentiellement sur les comportements et les attitudes à adopter pendant la période de jeûne, les règles de conduites à tenir, notamment pour les conducteurs de longue distance, et les précautions à prendre en cas de sensation d’épuisement, selon le responsable de la cellule de communication de la sureté de wilaya, le commissaire Nabil Toualbia.

Des points d’information ont été installés au niveau des barrages de contrôle routier, mais également dans les stations de transport public de voyageurs dans le but d’informer les conducteurs et les automobilistes sur les implications du manque de sommeil et de fatigue excessive sur la sécurité des usagers de la route et l’importance de s’accorder des poses en cas de trajets dépassant les deux cent ou trois cents km, évitant ainsi des accidents corporels et d’être à l’origine de drame pouvant endeuiller des familles, a expliqué cet officier. Outre la distribution de prospectus, rappelant les principales règles de sécurité et de prévention à suivre en conduisant, des conseils sont prodigués sur place par les officiers et agents de police affecté à cette opération en expliquant les risques et les dangers encourus en cas de non respect des règles élémentaires, l’impact du jeûne sur le comportement et les reflexes du conducteurs, a confié le commissaire Toualbia.