Accidents de la route : Un ramadhan meurtrier

Malgré les campagnes de sensibilisation et de prévention, les accidents de la route ont fauché encore de nombreuses vies durant la première semaine du mois de Ramadhan.

Cinquante cinq personnes ont péri et 1.383 autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation survenus du 5 au 14 du mois en cours, dans plusieurs régions du pays. La wilaya de M'sila déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 6 personnes et 30 autres

blessées. Par ailleurs, mardi dernier, deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans deux accidents de circulation survenus dans cette wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Protection civile. Le premier accident s’est produit sur la RN 1, à 80 km au sud de la wilaya déléguée d’El Méneaa , à 323 km de Ghardaia. Un véhicule touristique a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussée, en faisant un mort et un blessé grave, a précisé la même source. Le corps de la victime âgée d’une quarantaine d’années, décédée sur place ainsi que le blessé, âgé quant à lui d’une trentaine d’années, ont été évacués vers l’hôpital Mohamed-Chaabani d’El Meneaa, le plus proche du lieu de l’accident. Le deuxième accident est survenu en début de la soirée dans la commune de Bounoura à 4 km du chef- lieu de wilaya (Ghardaia) lorsqu’un un enfant de deux ans a été mortellement fauché par un camion en plein centre de la localité de Bounoura, soulignent les services de la protection civile. La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital Brahim-Tirichine, signale-t-on. Des enquêtes ont été ouvertes par les services compétents territorialement afin de déterminer les circonstances exactes de ces deux accidents.

Dérapage dangereux d’un véhicule à Bordj Bou-Arréridj

La wilaya de Bordj-Bou-Arreridj a enregistré le même jour en fin de journée un dangereux accident de la circulation. Un véhicule avec à son bord trois personnes a dérapé dans les virages de la localité d’El Mdjaz avant de se renverser.

L’accident qui a eu lieu sur la RN 45 liant la wilaya de BBA a provoqué des blessures graves à trois personnes âgées entre 34 et 44 ans.

Ils ont été secourus par les agents de la Protection civile alertés rapidement par les citoyens. Les agents les ont ensuite transportés à la polyclinique d’El Euch, proche des lieux.

Notons que la wilaya a été touchée par 5 faits similaires durant les dernières 24 heures selon les statistiques de la Protection civile, dont la plupart ont eu lieu dans l’après midi.

La wilaya est encore sous le choc après l’accident mortel qui a frappé la localité de Draâ

Labiadh située dans la commune d’El Achir au début du mois sacré. Un jeune homme âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie ainsi que son petit neveu d’à peine quatre ans. Juste avant

l’iftar, l’oncle voulait faire plaisir à l’enfant en l’emmenant prendre l’air, malheureusement ils ne sont plus rentrés. La sortie a viré au drame...

Beaucoup de conducteurs ne tiennent pas compte de la fatigue engendrée par le jeûne. Le manque de sommeil qui s’ajoute aux effets du carême est dangereux pour la conduite qui exige de la concentration.

Les services de la gendarmerie, de police et de la Protection civile ont multiplié les appels à la prudence depuis le début du mois sacré.

Espérons que ces appels seront entendus. Le ramadhan est un mois de piété, pas de suicide...



Fouad Daoud/Aps