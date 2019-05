Union arabe de la presse sportive : L’Algérie intègre la commission des affaires urgentes

L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a intégré, lundi dernier, la commission des affaires urgentes de l'Union arabe de la presse sportive (UAPS) dont elle avait été élue au bureau exécutif lors de la dernière assemblée générale tenue en Jordanie.

"En application de l'article 12 de ses statuts, l'UAPS a créé une commission qui sera chargée des affaires urgentes. Présidée par le premier responsable de l'Union, le Jordanien Mohamed Djamil Abdelkader, la commission comprend l'Algérien, Hocine Zenagui, (membre de l'exécutif), Torki El Awad et Badreddine El Idrissi, en plus du secrétaire de l'Union, Aouni Farij", a indiqué mardi dernier un communiqué de l'UAPS. En application des recommandations de l'Assemblée générale de l'Union du 28 avril dernier, il a été procédé à l'installation d'un comité de refonte des statuts de l'UAPS composé de trois membres.

L'UAPS a saisi l'occasion de la réunion de son bureau exécutif pour lancer un appel à toutes les associations, fédérations et organisations membres de l'assemblée générale pour envoyer leurs recommandations sur les articles des statuts en prévision de la prochaine opération de refonte afin de les mettre en conformité avec ceux des instances internationales. Les recommandations et propositions des différents membres seront soumises au Comité exécutif qui sera chargé de les récolter et classer en vue de les présenter lors d'une assemblée extraordinaire.

L'UAPS s'attèle à élaborer un programme d'activités pour les sept prochains mois et l'année 2020, souhaitant l'adhésion de l'ensemble des associations, fédérations et organisations membres de l'assemblée générale pour sa réalisation.