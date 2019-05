Voile, Jeux Africains de plage-2019 : La sélection algérienne de kitesurf en stage

La sélection algérienne de kitesurf effectuera un stage du 16 au 18 mai à Aïn Taya (Alger Est), pour poursuivre sa préparation en vue des prochains Jeux Africains de Plage qui auront lieu du 14 au 23 juin 2019 au Cap Vert, a-t-on appris auprès de la fédération algérienne de voile (FAV). Cinq athlètes (messieurs) composent la sélection algérienne, à savoir :

Ramzi Boudjatit, Amine Haouchine, Adlène Haouchine, Abdelkhalek Bennouar et Adel Benbelaïche, dont la participation aux prochains Jeux Africains constituera une première historique pour l'Algérie, car la pratique du kitesurf y est toute récente. Malgré leur statut de novices, les représentants algériens "essayeront d'aller le plus loin possible, et pourquoi pas décrocher un billet pour les Jeux de 2020 à Tokyo", car le kitesurf est une discipline olympique selon la FAV.

Ce sport nautique, qui associe une planche et un cerf-volant, est très apprécié des amateurs de sensations fortes, car il provoque d'importantes montées d'adrénaline.