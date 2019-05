Taekwondo , Championnats du monde-2019 Forfait de l’Algérie, faute de visa pour le Royaume-Uni

La sélection nationale (messieurs/dames) de taekwondo manquera les Championnats du monde-2019, qui se déroulent du 14 au 19 mai courant à Manchester (Angleterre), car ne disposant pas d'un visa d'entrée au Royaume-Uni, a-t-on appris mardi dernier auprès de la fédération algérienne de la discipline (ATF). Quatre athlètes (2 messieurs et 2 dames), relevant encore de la catégorie des moins de vingt ans, composent la sélection algérienne, qui devait prendre part à ces Mondiaux avec l'objectif de préparer d'autres échéances internationales, notamment "les Jeux africains au Maroc, les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo et les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran", a précisé le secrétaire général de l'ATF, Samir Maiana. Les quatre athlètes qui devaient représenter les couleurs nationales à Manchester sont Snina Midouni (-57 kg) et Wafa Remaoun (-62 kg) chez les dames, ainsi que Mohcen Boukercha (+87 kg) et Mohamed Guerni (-58 kg). Près de 970 athlètes, représentant 150 pays sont annoncés aux Mondiaux de Manchester, où ils concourront dans 16 catégories de poids : 8 chez les messieurs et idem chez les dames. La Fédération internationale de la discipline profitera de l'occasion pour tenir une assemblée générale élective, qui permettra à quatre nouveaux membres d'intégrer le Comité exécutif de l'instance. Onze membres avaient présenté leurs candidatures pour l'un de ces postes, mais seuls quatre d'entre eux seront retenus lors de l'AGE mardi dernier.