Finale de la coupe d’Algérie : La JSM Béjaïa s’impatiente

Alors que la Fédération algérienne n’a toujours pas communiqué la date et le lieu du déroulement de la finale de la Coupe d’Algérie, la JSM Bejaia commence à s’impatienter. Le club veut être fixé le plus tôt possible pour préparer sereinement et surtout convenablement ce grand rendez-vous. La direction de la formation de Yemma Gouraya a d’ailleurs saisi la FAF en se sens, dans un premier temps. La FAF a invité dimanche dernier les deux futurs adversaires, en l’occurrence JSMB et CRB, pour leur expliquer les choses. Aucune date n’a été arrêtée pour le moment, les responsables des deux formations quittent cette rencontre avec la fédération bredouilles. Par ailleurs, bien que cette décision relève principalement des services de la présidence de la République, pour des raisons évidentes, le premier responsable de la JSMB met la pression sur l’instance fédérale. Il souhaite que cette rencontre se déroule au plus tard le 18 mai prochain. « On pensait que la finale allait se jouer le 18 mai. Le staff technique a pris en considération cette date pour établir son programme de préparation. A présent, on parle d’une autre date, à savoir le 25 mai. D’autres informations aussi nous indiquent que la finale risque d’être décalée au mois de juin. Franchement, cette situation perturbe énormément le groupe et risque de nous pénaliser. La fédération doit rapidement nous informer de la date de la tenue de cette finale, afin de nous permettre de nous préparer convenablement. Pour notre part, on souhaite que cette rencontre se déroule le 18 mai. Ça serait l’idéal pour nous. Au delà, il sera difficile pour le staff technique de maintenir les joueurs en forme et dans de bonnes conditions de concentration et de motivation, après une saison pleine», a indiqué Belkacem Houassi dans les colonnes de la presse spécialisée, avant de se rendre à la réunion organisée au siège de la FAF. Pour rappel, le Championnat de Ligue Deux s’est achevé le 4 mai dernier. Si le CRB n’a pas vraiment de souci à garder ses joueurs compétitifs, dans la mesure où le championnat de Ligue Une se poursuit, la JSMB doit trouver des sparring-partners de qualité pour meubler son calendrier jusqu’à la date de la finale. C’est un véritable casse-tête pour le technicien tunisien Bouakeuz. « Connaitre la date de la finale est très importante dans l’établissement d’un programme de préparation, en prévision de ce rendez-vous. Surtout en fin de saison où on doit prendre en considération l’état de forme des joueurs. Il n’y a pas que l’aspect physique qui rentre en ligne de compte. Sur le plan psychologique, il est difficile pour un joueur de garder sa concentration intacte aussi longtemps, en l’absence de compétition. C’est pour cette raison qu’on doit rapidement avoir la date de cette finale, pour bien nous préparer.», a-t-il souligné. Pour rappel, la JSMB a repris les entraînements la veille du Ramadhan, avec un groupe réduit. Depuis samedi dernier, le staff technique dispose de l’ensemble de ses joueurs. Les séances ont lieu dans la soirée au stade de l’Unité Maghrébine. Le club attend l’annonce de la date et du lieu de la finale pour organiser un stage bloqué. Par ailleurs, cette source indique que la finale pourrait bel et bien avoir lieu le samedi 8 juin, probablement au stade Mustapha-Tchaker de Blida, c'est-à-dire après le mois du Ramadhan.

Rédha M.