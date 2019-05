Titulaire, passeur et buteur lors du match du sacre avec Man City

Riyad Mahrez a fini la saison en apothéose. Titulaire, passeur et buteur face à Brighton, dans le match le plus important de la saison, l’Algérien aura contribué activement à la consécration des siens en Premier League.

Pour un joueur qui n’a fait que cirer le banc depuis janvier, la saison s’achève sur un happy end ! C’est sans aucun doute la surprise de Pep Guardiola lors du déplacement de Manchester City sur le terrain de Brighton pour la dernière journée de la Premier League qui allait être décisive pour les Citizens. Ces derniers avaient besoin en effet de gagner pour s’assurer de conserver leur couronne de champions. Rarement utilisé depuis le mois de janvier, Riyad Mahrez a été titularisé. Une marque de confiance manifeste de la part de son entraîneur qui lui a «offert» l’occasion de terminer la saison sur un coup d’éclat.

Une gestion «humaine» exemplaire de la part du manager portugais qui voulait, par ce choix, envoyer un message fort à Riyad Mahrez selon lequel il demeure un joueur important sur qui il comptera la saison prochaine. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Riyad Mahrez n’a pas déçu. D’abord passeur décisif sur le but égalisateur des siens, l’Algérien réussira à porter l’estocade d’un superbe but qui assure à City un deuxième titre de champion d’affilée. C’est aussi le deuxième pour Riyad Mahrez déjà sacré en 2016 avec Leicester City. Riyad Mahrez aura l’opportunité d’ajouter une autre ligne à son CV dans quatre jours à l’occasion de la FA Cup face à Watford à Wembley. Une autre occasion pour confirmer sa bonne forme en cette fin de saison. Ce sera aussi une sorte de dernier coup pour la route…du Caire où le Fennec sera appelé à disputer, le mois de juin prochain, la CAN avec l’Algérie. En tous les cas, Mahrez a toutes les raisons d’arriver en camp d’entraînement des Verts la fin du mois dans les meilleures dispositions après avoir fait l’objet de multiples polémiques sur son statut et son avenir à City. Désormais le débat est clos et de fort belle manière…

