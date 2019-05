L’ENTREFILET : Quelle liberté ?

Tout un pan, et pas des moindres, des téléspectateurs nationaux, très déçus par le contenu des programmes servis par les chaînes dites nationales, zappent juste après el adhan sur les satellites étrangers. La raison relève de la qualité du contenu qui persiste à patauger dans la médiocrité et le bricolage. Tant décriées, ces chaînes n’ont fait aucun effort pour améliorer, ou du moins, élever le niveau de leurs productions. Et, à défaut d’un travail de régulation, une majorité d’Algériens subit ce diktat jusque dans leurs salons. Dommage.

Parmi les réactions hostiles à ces œuvres anti-culturelles, des citoyens d’Oran ont publié sur la page «OranNews 31» un communiqué dénonçant, entre autres, la diffusion de la série «Oulad lahlal» sur Echorouk Tv qui, selon eux, donne une image dégradante d’El Bahia. L’indignation a pris de l’ampleur au fil des soirées de ramadhan et les oranais ne supportent plus d’assister à cette campagne de dénigrement qui présente leur ville comme foyer de débauche en tous genres.

Malheureusement, avec la multiplicité et la diversité des chaînes de télévision privées, nous nous attendions à une rude concurrence vers la qualité, mais nous assistons, impuissants, à une déliquescence de ce métier en perpétuelle renouvellement sous d’autres cieux. Comme quoi, la liberté donnée, acquise ou arrachée ne sied pas à tout le monde, apparemment.

Kamel Morsli