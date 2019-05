Cercle Frantz-Fanon de l’Office Riadh El-Feth : « Sur les pas de Racim »

«Sur les pas de Racim», tel est le thème choisi pour une exposition collective d’œuvres de miniatures et d’enluminures et de calligraphie d’une quinzaine d’artistes affirmés sur la scène de l’art décoratif et spécialisés dans la miniature et l’enluminure, qui se tient au Cercle Frantz-Fanon de l’Office Riadh El Feth (ORF), et ce jusqu’au 30 du mois en cours. Plusieurs tableaux ornent les cimaises de cette salle, pour un rendez-vous marqué à l’occasion du mois du patrimoine et dans le cadre des activités de l’OREF pour le mois sacré.

Cette exposition collective de miniatures, dont le vernissage a eu lieu jeudi dernier, est une initiative de l’OREF, qui a réuni une quinzaine d’artistes-peintres et ce «Sur les traces de Racim». Il s’agit de Samira Moudjoub, Hadjira Louhab, Mohamed Benmeiza, Bachira Feroudj, Samia Benmouhoub, Amel Dhifallah, Kamel Mohamedi, Leila Bouzidi, Ryma Benkahla, Farida Bach Sayes, Hadjira Bougrina et Baya Zemouch ainsi que Leila Guermaz, qui exposent une cinquantaine d’œuvres de différents formats et de couleurs. on y trouve miniature et enluminure, calligraphie arabe et décoration sur bois et céramique. Et ce en hommage au maître de l’art appliqué Mohamed Racim, qui demeure à jamais le maître de la miniature et de l’enluminure et qui constitue jusqu’à présent une inépuisable source d’inspiration pour les jeunes et moins jeunes talents. Cet art minutieux exige beaucoup de patience, de talent et de maîtrise technique.

Représentatif du patrimoine algérien, chaque miniaturiste, enluminure et décorateur tente de se distinguer par son propre style, toute en conservant un répertoire de style arabo-musulman d’ornementation authentique. Les artistes plasticiens présentent dans l’espace du Cercle Frantz-Fanon leurs dernières réalisations au public. Des réalisations qui convoquent les silhouettes hiératiques puisées des scènes de ses ancêtres par d’édifiantes et douces légendes. Elles s’emploient à revisiter un cosmos composé de scènes de la vie courante dans les terrasses, patios enchanteurs et palais somptueux. Ces créations, sur divers thèmes, sont à contempler au Cercle Frantz-Fanon à Riad El Feth de 10h30 à 16h00 et le soir de 22h30 à 00h00 et ce, jusqu’au 30 mai prochain.

Sihem Oubraham