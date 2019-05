SéTIF : Riche éventail au programme

C’est un programme culturel aussi riche que varié qui a été mis en œuvre durant le mois de Ramadhan par la direction de la culture de la wilaya de Sétif.

Une grande satisfaction pour les familles qui ont investi durant cette première semaine les espaces de la maison de culture Houari-Boumediene et apprécié, à la dimension qu’ils méritaient, tous ces spectacles, conférences ou prestations théâtrales qui occupaient également une place de choix dans de nombreuses communes de la wilaya.

Des prestations d’autant plus intéressantes qu’elles s’inscrivent dans une dynamique marquée par cette remarquable symbiose entre des formations locales et d’autres venues de différents coins du pays pour animer ces soirées avec souvent, cerise sur le gâteau, des artistes de renommée qui se produiront sur la grande scène de la maison de la culture à l’initiative de cette entité en coordination avec l’ONCI et le CNCA pour d’autres activités non moins importantes.

Si donc pour la première semaine du mois de Ramadhan pas moins de 10 pièces théâtrales, animées notamment par les coopératives «Ouyoun Ethagafa», «Taftika», «Ouchag el Khachaba ethagafia» ainsi que les associations culturelles «Kaza», «Ibtisama» et «Sirol» se sont produites avec succès dans un climat de joie dans les grandes villes mais aussi des agglomérations éloignées, le reste à venir en matière du 4e art avec au menu pas moins de 32 autres pièces qui doivent toucher autant de localités, confèrent à l’activité théâtrale une place de choix dans cette démarche de proximité.

Dans cette dynamique culturelle, les soirées intitulées « Layali el Andalous », du chaâbi et de la chanson kabyle seront marquées cette année par 7 galas qui toucheront, entre le 11et le 28 de ce mois, autant de localités, à l’instar des chefs-lieux de communes de Bir Hadada, Hamam Guergour, Guelta Zerga, Ain Legradj, Genzet, Babor et Beni Mohli et seront animées par les associations «Layali el Andalous», « Erouchd Ethagafi», Nabil Mebarkia, Hamza Ayoub, Mokrane Oufela, Farid Zerouki et Salah Bouaziz.

14 soirées à la maison de la Culture

Un programme orienté vers les communes et qui consacre également pour le volet « Inchad » et les « Madaih Edinia » une part privilégiée, sachant que du 18 au 31 mai, pas moins de 12 soirées du genre seront au menu à Bougaâ, Hamam Sokhna, Tizi n’Bechar, Salah Bey, Ain Arnet, Ouled Tebben, Maoklane, Guedjel, Ain Oulmene, El Eulma et Bir Larch avec la contribution de plusieurs associations et autres formations de wilaya. Tout un plateau qui est déjà mis en exergue au niveau de la maison de la culture Houari-Boumediene par 14 pièces théâtrales et des soirées artistiques de haute facture qu’ont déjà commencé à animer, depuis le 8 de ce mois, Mustapha Boutchiche avec une chanson chaâbi qui est parvenue à se frayer le chemin du succès à Sétif et une pièce théâtrale intitulée «Nass Eleil» du théâtre régional de Skikda dans le cadre d’un programme de 14 soirées qui se poursuivra jusqu’au premier juin, avec la participation de grandes formations de Biskra, Sétif, Constantine et Béjaia pour la théâtre et plusieurs autres formations musicales. Pour ce dernier volet, Zine Eddine Bouchaâla dans le style «Aissaoua», Abdelkader Chaou, Mourad Djaâfri et Nabil Mebarkia pour le Chaâbi, Dib Layachi pour le Malouf avec deux soirées organisées par l’ONCI seront quelques grandes affiches de la maison de la culture.

le théâtre régional d’El Eulma ne sera pas, lui aussi, au abonnés absents puisqu’il a commencé à se distinguer par 17 soirées théâtrales qui s’étaleront entre le 10 mai et le 2 juin sous l’égide de la direction de la culture qui programme aussi 6 conférences.

F . Zoghbi