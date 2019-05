Algérie - Finlande : Favorables à la conclusion d’un accord de non-double imposition

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal et l'ambassadrice de la Finlande, Mme Tuula Svinhfvud, ont convenu lundi de la nécessité de relancer les négociations pour la conclusion d'un accord bilatéral sur la non double imposition, indique un communiqué du ministère.

Abordant les éventuelles actions à entreprendre pour le renforcement du dispositif institutionnel encadrant la coopération bilatérale, lors d'une audience accordée par le ministre à l'ambassadrice qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, les deux parties "ont retenu le besoin de relancer les négociations relatives à la conclusion d'un accord portant sur la non double imposition", selon le communiqué.

Il a été estimé qu'un tel instrument juridique était "de nature à contribuer à offrir davantage de garanties et de facilités aux investisseurs". La rencontre a, en outre, été l'occasion pour les deux parties de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et évoquer les voies et moyens susceptibles de la renforcer davantage.

Mme Svinhfvude a exprimé sa satisfaction quant "au succès rencontré par les quelques opérations de partenariat déjà engagé entre les opérateurs économiques des deux pays, lesquelles pourraient servir d'exemples pour lancer d'autres projets et bâtir une relation mutuelle dense et fructueuse", selon la même source.

Soulignant l'intérêt porté par une multitude d'entreprises finlandaises pour le marché algérien, l'ambassadrice a fait état de "discussions avancées" sur un nombre de projets à même "d'apporter une contribution qualitative à l'économie algérienne".