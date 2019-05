Industrie de ciment : Exportation de 30.000 tonnes de Clinker blanc et gris

LafargeHolcim Algérie a réalisé deux nouvelles expéditions simultanées depuis le port d’Oran a-t-elle annoncé, hier, dans un communiqué. La première, il s’agit d’une opération de 15.000 tonnes de ciment gris en vrac de la cimenterie Lafarge Ciment Oggaz à destination de l’Afrique de l’Ouest et la deuxième opération concerne l’éxpédition combinée de 5.000 tonnes de Clinker blanc, pour la première fois en Algérie et 25.000 tonnes de clinker gris de Lafarge Ciment Oggaz en direction du Cameroun. Lafarge a précisé que «cette nouvelle opération qui s’inscrit dans l’ambition des pouvoirs publics d’exporter 10 millions de tonnes de ciments et clinkers à l’horizon 2021, souligne l’accélération de notre programme d’exportation». La même source dira dans ce sens que toutes leurs unités de production sont mobilisées dans cette trajectoire confirmant ainsi notre engagement sans faille à contribuer au développement économique, social et environnemental du pays et à la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbures. La réussite de cette première expédition précise la même source ouvrira, sans nul doute, «de nouvelles opportunités pour exporter notre ciment et clinker blancs en Afrique». Le communiqué ajoutera que «ces nouvelles opérations soulignent la pleine qualité de nos clinkers et ciments qui prennent progressivement toute leur place sur le marché international». Et de poursuivre «cette opération, réalisée avec le soutien des autorités portuaires d’Oran, bénéficie du support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, une structure de classe mondiale, leader sur son marché, dédiée au commerce international, qui détient plus de 50% des échanges de clinker & ciment autour de la Méditerranée et de l’Afrique». Lafarge a confirmé dans ce sens que leur stratégie à l’export «contribue à assurer les débouchés commerciaux de l’importante production nationale, avec un objectif d’exporter 2 millions de tonnes de ciments et clinkers en 2021.» A travers des opérations continues, LafargeHolcim Algérie témoigne de son engagement sans faille à contribuer à la diversification des revenus hors hydrocarbures», a-t-il dit. Pour rappel, le groupe LafargeHolcim Algérie possède deux cimenteries situées à M’Sila et à Oggaz (Mascara) et active en partenariat avec le Groupe Souakri Cilas dans une troisième usine située à Biskra. Il gère aussi en partenariat la cimenterie SCMI de Meftah. Le nombre total actuel des cimenteries (publiques et privées) en Algérie est de dix-sept d’une capacité globale de 25 millions de tonnes, sachant que la demande nationale a été de 26 millions de tonnes en 2016. Selon les prévisions, la capacité de production du pays devrait augmenter en 2020 à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie ainsi que 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés.

M.A.Z.