Pratique sportive et ramadhan : L’utile à l’agréable

De nombreux Algériens préfèrent s’adonnent à la pratique du sport au stade olympique du 5- Juillet, en cette période de Ramadhan et de chaleur, en faisant de la marche, du footing, du vélo, du football, du basketball, qui sont les disciplines les plus prisées, sachant que cet espace s’y prête convenablement.

Le jeûne a de bonnes répercussions sur la santé, au point qu’il est devenu une mode très en vogue dans les sociétés occidentales, appelé «le jeûne thérapeutique». Si certains le préconisent pour la perte de poids, d’autres le conseillent pour instaurer un nouveau régime alimentaire, surtout qu’il agit d’un véritable détoxifiant pour le corps. Trois jeunes faisant du footing nous ont dit «faire régulièrement du sport au stade du 5-Juillet, pas très éloigné de notre domicile. Le carême n’est pas un empêchement pour faire du sport et garder le rythme comme les autres jours , nous faisons du sport juste pour garder la forme physique».

Une autre personne , la soixantaine, nous dit programmer quotidiennement une séance d’entraînement avant le f’tour, afin de perdre du poids et de passer le temps, car «c’est vraiment difficile de rester en ce moment à la maison ou au quartier, je préfère passer ces minutes avant de rompre le jeûne dans cet endroit, c’est un plaisir pour moi de voir les gens, notamment les jeunes pratiquer du sport». Mahfoud nous dit que son médecin lui a conseillé de pratiquer une activité sportive en fin de journée, une demi-heure avant la rupture du jeûne et de faire 30 minutes de marche ou même du footing. «Mais le plus important, c’est d’y aller doucement», dit-il.

H. Hamza