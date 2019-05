NOUVELLES de SÉTIF

Ramadhan et sécurité

5.000 policiers sur le terrain

Pas moins de 5.000 policiers sont déployés sur le terrain en ce mois de ramadhan pour assurer la sécurité et la quiétude du citoyen au titre du programme d’envergure mis en place par les services de la Sûreté de wilaya et assurer la fluidité de la circulation qui prend s’accroit grandement en ce mois sacré.

Ce plan, indique par ailleurs la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya, permettra d’assurer une couverture optimale des lieux publics, marchés, centres commerciaux ainsi que des jardins publics et des espaces de divertissements qui accueillent de nombreuses familles.

Ce dispositif consiste également à renforcer la présence constante des forces de police sur le terrain et, partant, intensifier les patrouilles pédestres et motorisées ainsi que les points de contrôle aux points sensibles des centres urbains relevant de la compétence territoriale de ce corps de sécurité, dont les éléments s’attèlent à accompagner les familles jusqu’à une heure tardive de la nuit.

Un programme d’autant plus important et plus efficace qu’il sera consolidé par la mise en œuvre du système de vidéosurveillance qui constitue un acquis de taille aussi bien pour cette institution que pour les nombreuses zones qu’il couvre dans le but d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, indépendamment du renforcement des effectifs chargés de la sécurisation du tramway et des nombreux adeptes qui l’empruntent jusqu’au première lueur du jour sur un itinéraire de plus de 15 km à travers les grands quartiers et cités populaires de la ville.