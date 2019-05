Attaque terroriste au Burkina Faso et aux émirats arabes unis : L’Algérie condamne « avec force »

L'Algérie a condamné "avec force" l'attaque terroriste ayant ciblé, dimanche, une église dans le centre-nord du Burkina Faso, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif. "Nous condamnons avec force l'attaque terroriste meurtrière qui a ciblé hier, dimanche 12 mai, l'église catholique de Dablo, dans le centre-nord du Burkina Faso, faisant des morts et plusieurs blessés parmi les fidèles", a souligné M. Benali Cherif. "L'Algérie qui a subi les affres du terrorisme, assure le gouvernement et le peuple burkinabé amis de son entière solidarité et réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations", a-t-il affirmé. "Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes de cet ignoble acte terroriste et exprimons notre sympathie à l'égard des blessés", a ajouté le porte-parole du MAE.

L'Algérie a aussi condamné «énergiquement» les actes de sabotage ayant ciblé quatre navires près des eaux territoriales des Émirats arabes unis (EAU). «Nous condamnons énergiquement les actes de sabotage ayant ciblé, dimanche 12 mai 2019, quatre navires près des eaux territoriales de l'État des Émirats arabes unis et fustigeons de tels actes criminels qui constituent une menace pour la liberté et la sécurité de la navigation et du transport maritimes», a déclaré M. Benali Chérif. Il a, également, appelé «tous les acteurs au niveau international à assurer toutes les conditions et moyens à même de prévenir de tels actes, pour qu'ils ne se reproduisent plus, par leur danger sur la liberté de circulation et leurs répercussions sur la sécurité régionale et internationale». Les Émirats arabes unis avaient fait état dimanche d'«actes de sabotage» contre quatre navires commerciaux de différentes nationalités à l'est de l'émirat de Fujaïrah.