Pomme de terre : La production en hausse

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a qualifié «d’exceptionnelle» la production enregistrée, ces dernières années, dans la filière pomme de terre.

M. Cherif Omari, qui s’exprimait lors d’une réunion de concertation avec le Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de terre (CNIFPT) — qu'il a présidée dimanche dernier à Alger — a indiqué que la production de ce tubercule a, en fait, atteint près de 50 millions de quintaux par an, sur une superficie s’étalant sur 150.000 hectares.

Le communiqué rendu public, hier, par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche mettra également en relief, «d'autres acquis importants tels le professionnalisme et le savoir-faire technique». Lors de cette rencontre consacrée au développement de la production nationale, à l'organisation de la filière pomme de terre, ainsi qu'aux perspectives d'exportation — et à laquelle ont pris part les membres du CNIFPT et les cadres centraux du ministère —, le ministre a assuré de l'engagement du secteur pour accompagner et soutenir cette filière, dans le cadre d'une feuille de route devant être élaborée en partenariat avec les professionnels et qui «tracera les principaux objectifs à atteindre en matière de modernisation des systèmes de production et de régulation, d'augmentation de la production et l'amélioration de la productivité, ainsi que la généralisation des systèmes d'irrigation économiseurs d'eau».

A cet effet, M. Cherif Omari «s'est engagé à accorder un soutien aux producteurs qui installeront le système d'irrigation goute-à-goute, une technique qui permet non seulement d'économiser l'eau, mais aussi d'améliorer le rendement, de réduire les maladies et d'utiliser moins d'engrais». La même source a par ailleurs relevé que lors de cette réunion, le ministre a souligné toute l'importance de cette filière stratégique qui pèse dans l'économie nationale. De même qu’il a mis l’accent sur le fait que l'installation du CNIFPT «va permettre à cette activité de se moderniser davantage pour contribuer à la diversification de l'économie nationale vu les capacités et les potentialités qu'elle recèle à l'export».

L’occasion sera également mise à profit pour rappeler que la diversification des zones de production et l'effort consenti par l'Etat et les producteurs «ont permis de stabiliser les prix de ce produit de large consommation, y compris en période de soudure». Pour ce qui concerne la question de la semence, le communiqué a noté qu'un programme de développement de la semence de pomme de terre est en cours et qu’il sera «sera actualisé et encadré afin d'arriver, à moyen terme, à produire une semence algérienne et sortir de la dépendance des importations».

Selon les données chiffrées, l’Algérie importe entre 120.000 et 150.000 tonnes de semences de pomme de terre, soit l'équivalent de 90 millions à 100 millions de dollars. Cela étant, notre pays œuvre à se passer définitivement de l’importation de semences de ce tubercule, dans les prochaines années. Ainsi et selon le programme tracé après la maîtrise de l’itinéraire technique de production de plants 100% algériens de pomme de terre, l’Algérie pourra couvrir, entièrement, ses besoins en semences de pomme de terre.

Pour rappel, la wilaya d’El Oued occupe la première place en matière de production de pommes de terre, avec 13 millions de quintaux et une superficie plantée de 40.000 hectares, représentant 30% de la production nationale. El Oued est devenue, en l’espace de dix ans, la région agricole la plus importante de l’Est de l’Algérie, approvisionnant ainsi le marché local de produits divers, ce qui incite aujourd’hui les producteurs à envisager sérieusement l’exportation de ce tubercule, afin de contribuer à l’économie nationale et de maintenir la stabilité du marché.

Soraya Guemmouri