Sécurité sociale : Lancer le système de contractualisation

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a affirmé, hier, que tout est fin prêt pour lancer le système de contractualisation des relations entre établissements de santé publique, et les organismes de sécurité sociale. «Nous attendons l’approbation du gouvernement, pour lancer le système de contractualisation qui viendra confirmer la gratuité des soins et améliorer la qualité des soins prodigués aux citoyens», a précisé M. Haddam, lors de la rencontre du comité intersectoriel de concertation entre les secteurs chargés de la Santé et de la Sécurité sociale.

Cette rencontre, tenue en présence du ministre de la Santé, Mohamed Miraoui, constitue, selon le ministre du Travail, «une opportunité pour asseoir les principes de coordination et d’échange entre les deux secteurs stratégiques». A ce titre, il est proposé le développement de plusieurs axes de coopération bilatérale, permettant de relier efficacement les deux institutions, pour parvenir à une meilleure efficacité dans la prise en charge des patients, en particulier, et des citoyens en général. Il s’agit également, ajoute le ministre, de moderniser le fonctionnement des structures prestataires de soins et les structures de la sécurité sociale, notamment en matière de financement et donc de prise en charge des malades. Le ministre du Travail a estimé que l’exploitation des systèmes d’information disponibles et leur développement devrait permettre l’identification systématique de la qualité des usagers, saisie et traitement des informations liées à la nature et à la valeur des prestations. De même que celle-ci devrait être l’outil de promotion de la formation, la collaboration dans le cadre du plan cancer, la greffe et la transplantation d’organes, de tissu et de cellules. C’est également le cas pour la prescription médicale et son impact économique, la collaboration dans les domaines de conventionnement du médecin traitant et l’échange des informations et des données, à plusieurs niveaux. Il est également question, selon M. Haddam, de collaborer dans le domaine de la documentation et la normalisation des supports, y compris les ordonnances et divers rapports médicaux. Le ministre a souligné par ailleurs la nécessité d’introduire la notion de l’économie de la santé et de la sécurité sociale dans le cursus universitaire des études médicales. Pour sa part le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mohamed Miraoui, a rappelé que les missions principales du comité, réuni hier au siège du ministère du Travail, sont notamment l’élaboration des modalités pratiques de concertation et de coopération dans les domaines de l’échange de l’information concernant l’organisation du système de sécurité sociale et du système national de santé. Il s’agit aussi de la communication des données sanitaires démographiques et épidémiologique, l’instauration des liens entre les structures relevant des deux secteurs et mettre en œuvre les relations intersectorielles entre les établissements publics de santé et les organismes de sécurité sociale, dans l’objectif d’une base des données commune destinées à la gestion des questions relatives à l’identification des usagers et mettre en place un système d’information adéquat en exploitant les réseaux dont sont dotés les deux secteurs. L’exploitation commune des systèmes d’information (réseaux de la CNAS et réseau propre au secteur de la santé) va également permettre de mettre en place une nouvelle nomenclature des actes, adopter un mode de tarification, diversifier les champs d’application de l’arrêté interministériel et l’élargir à l’ensemble des aspects relatifs aux domaines tels que la prescription médicale des médicaments, l’exploration et le diagnostic, la valorisation des actes par la mise en place d’un système d’information adéquat.

Salima Ettouahria