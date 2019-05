mouvement populaire : Quelle place pour les partis ?

La nouvelle dynamique créée par le mouvement populaire déclenché il y a presque trois mois a révélé plusieurs lacunes, notamment la question de la représentativité, la force de mobilisation politique, et le poids des partis, formations, syndicats et associations de la société civile sur le devant de la scène politique.

Plusieurs spécialistes et chercheurs sont unanimes à dire qu’en ce qui concerne la légitimité de la revendication «de changement et de rupture avec le régime», le mouvement populaire a, si l’on peut dire, «tiré le tapis sous les pieds des acteurs politiques les plus chevronnés», et

«supplanté les partis politiques les plus ancrés sur la scène politique en Algérie».

«Les partis politiques jouent un rôle principal dans la démocratie représentative. Il est dit qu’indépendamment de la nature du régime politique, les partis sont considérés comme le maillon qui assure le lien entre les intérêts, aspirations et revendications des groupes sociaux et le pouvoir en place», explique le sociologue Nacer Djabi, pour qui, «la situation de crise que traversent plusieurs formations politiques et l’état léthargique dans lequel baignent les associations de la société civile ont favorisé cette nouvelle forme de délibération populaire à travers des manifestations qui n’ont aucune couleur ou obédience politique».

Le sociologue avance que «le système politique a entravé l’émergence d’une société civile solide», et que la majorité des associations «n’existent que sur le papier» ou «dans le meilleur des cas, leurs actions restent limitées». D’ailleurs, comme il le constatera, la majorité d’entre elles ont leurs sièges au niveau des grande villes «et se concentrent uniquement dans les zones urbaines» délaissant ainsi pratiquement les plus grandes parties du territoire..

Pour d’autres experts et spécialistes, qui interviennent régulièrement sur différents médias, il est tout à fait normal que les partis politiques quelle que soit leur orientation idéologique, leur discours, ou leur poids sur la scène politique, soient l’une des illustrations et exemples sur lesquels on peut analyser la nature du régime politique, et évaluer l’ancrage de la pratique démocratique. «Sauf qu’avec le mouvement populaire, l’élément le plus intéressant à prendre en considération, est la représentativité».

Certains partis politiques se cantonnent uniquement sur Alger et les autres grandes villes. Ils n’ont pas de puissance politique «car leur force de mobilisation et le recrutement est limité» renchérit M. Djabi, qui explique par là, pourquoi leurs activités politiques «n’ont pas un large écho, ni l’effet escompté».

«Les partis, les médias et ces associations sont tous des institutions qui représentent certaines forces sociales dont l’activité est corrélative à l’Etat, c’est-à-dire qu’au fil du temps, elles sont devenues des organisations sociales privées qui exercent certaines fonctions d’ordre public dans le cadre du contexte politique».

« Le mouvement populaire constitue l’opportunité pour la société civile de se réorganiser comme une puissance parallèle»

Aussi, pour le sociologue comme pour la majorité des politologues algériens, « le mouvement populaire que connait le pays doit constituer l’opportunité pour la société civile de se réorganiser comme une puissance parallèle».

« Afin d’être en mesure d’assurer leurs fonctions dans le sens démocratique d’une formation de la volonté d’opinion, les acteurs de la société civile doivent en premier lieu, accepter le principe de la délibération. Et c’est ce qui pourrait épauler le fonctionnement d’une démocratie» analyse un spécialiste en sociologie des organisations.

De l’autre coté, les spécialiste des médias, estiment que « l’accès libre aux médias est aussi l’autre élément autorisant le déroulement sans entraves, d’un processus de communication et d’exercice public de la raison, face à l’émotion et le nihilisme qui caractérisent les manifestations populaires».

Idem pour le mouvement syndical «qui se trouve actuellement devant une responsabilité historique énorme» estime Ahmed Badaoui, l’ancien SG du syndicat des douanes, qui va jusqu’à dire que «les syndicats autonomes et autres associations des travailleurs, peuvent se constituer comme une alternative aux partis et autres formations partisanes dont le champ d’action peut parfois être ligoté par des orientations idéologiques et des dogmes immuables».

Pour l’avocat et militant des droits de l’homme, Abdelghani Badi, « dans un régime politique démocratique, l’indentification à un parti politique est un signe de prise de conscience », et cela explique, selon lui, « la nature du comportement politique, et électoral, et la confiance dans les institutions politiques».

Pour lui, l’accompagnement par les partis politiques du mouvement populaire s’est limité à l’organisation de meetings, de séances de débats et la publication de communiqués, «aucune action n’a été enresitrée sur le terrain, à cause de refus catégorique des manifestants de ce qu’ils considèrent « comme tentatives de récupération».

D’autres politologues avancent le fait que « le bon fonctionnement des institutions politiques et partisanes repose sur le support des citoyens et la protection de la démocratie comme seule alternative de gouvernance».

« En l’absence de la représentation politique et de la participation citoyenne dans le processus de prise de décision, on ne peut plus parler de démocratie, c’est pour cela que les partis politiques sont des composantes essentielles des régimes démocratiques» affirme un universitaire qui appelle à cet effet les leaders de partis à revoir leurs stratégies politiques, pour s’affirmer comme «appareils d’encadrement».

Il faut rappeler que l’émergence officielle des partis politiques en Algérie date de 1989, après l’adoption, le 23 février, d’une nouvelle constitution reconnaissant le multipartisme et les libertés démocratiques, après trois décennies du règne du parti unique sur le devant de la scène politique.