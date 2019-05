M. Mokri, président du MSP, invité de notre Forum : « La lutte contre la corruption ne doit pas nous faire oublier notre revendication essentielle »

«Le lancement du processus de lutte contre la corruption et la poursuite des personnes accusées de conspiration sont très importants, et doivent être soutenus par la population, mais ce qui importe le plus, pour assurer la continuité et éviter le retour en arrière, c’est de répondre aux aspirations du mouvement populaire. La lutte contre la corruption ne doit pas nous faire oublier l’essentiel, qui est le passage à un État

démocratique», dit M. Abderrazak Mokri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), qui était hier l’invité de notre Forum.

M. Mokri a qualifié l’arrestation de Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene et Bachir Tartag d’«évolution qualitative importante» dans le processus de changement en cours. Il demande néanmoins «au commandement de l’institution militaire, qui détient aujourd’hui les leviers du pouvoir, de satisfaire les autres revendications posées par le mouvement populaire, et la mise en place d’une transition apaisée». «Seule la démocratie peut protéger le pays de la formation de nouveaux gangs, de l’émergence de responsables mafieux et du pillage», dit notre invité.

«L’arrestation des responsables accusés de fitna par le commandement de l’état-major, quels qu’ils soient, est sans aucun doute importante — et nous remercions leur auteur —, mais ce qui garantit la continuité, l’efficacité et la justice contre la corruption, le complot, c’est la mise en place d’institutions crédibles», soutient le président du MSP.

De quelle manière doit se faire cet accompagnement de l’ANP dans la gestion et la réussite d’une transition démocratique sans heurts, revendiquée par le président du MSP, mais aussi par la totalité des partis de l’opposition ? «De la même manière prise par l’ANP pour exiger la démission du président Bouteflika, répond M. Mokri. L’intérêt du pays, sa prospérité et son développement résident dans la mise en place d’un véritable système politique civil, et l’intérêt de l’armée et la garantie du maintien de sa crédibilité et de sa communion réalisée avec le mouvement populaire consistent à accompagner une véritable transition démocratique, sans heurts.»

« L’ANP est obligée d’accompagner une transition consensuelle. »

Le président du MSP, qui se dit satisfait de toutes les décisions prises jusque-là par l’état-major de l’ANP, appelle cette dernière à prendre aujourd’hui toutes ses responsabilités, pour la «construction d’un consensus national, en aidant à mettre en place une personnalité crédible acceptée par la population en remplacement de M. Bensalah». M. Mokri réaffirme le rejet de son parti à l’appel du dialogue, réitéré par le chef de l’État intérimaire, Abdelkader Bensalah, et estime que le seul dialogue qu’il pourrait accepter, «c’est avec le seul tenant du pouvoir actuellement et qui est l’état-major de l’ANP», affirmant que «le rôle de l’institution militaire dans le consensus national consiste en la contribution à la préservation de ce dernier, si celui-ci a lieu».

La seule vision du MSP pour une sortie de crise consiste en la démission de Bensalah et la désignation d’une autre personnalité à sa place, avec laquelle un dialogue sera instauré. Notre invité annonce déjà sa non- participation à l’élection présidentielle du 4 juillet, et estime que si cette date est imposée au peuple, c’est aller à l’aventure et à la déstabilisation.

M Mokri dit que «la solution est non seulement facile à prendre, mais ne sortira point des textes de la Constitution sur laquelle il faut faire une lecture élargie et ne pas rester bloqués sur certains textes».

Revenant plus en détails sur sa fameuse rencontre avec le frère cadet et conseiller du président de la République, le chef du MSP, Abderrazak Mokri, affirme avoir «présenté son initiative du consensus en toute transparence et sans aucune ambiguïté», et qu’il avait «conditionné son initiative par l’adhésion des partis de l’opposition et l’état-major de l’ANP». M. Mokri affirme qu’il avait même demandé de rencontrer M. Gaïd Salah, car il ne voulait pas être à l’origine d’un rapport de force entre la présidence et l’ANP. «Je défie quiconque qui pourrait nous accuser de vouloir comploter contre le pays», clame M. Mokri. Pour conclure, l’invité de notre Forum appelle les Algériens à maintenir la pression et à continuer leur «hirak».

Farida Larbi

Deux acquis sur trois réalisés par le « HIRAK », selon le MSP