UN ÉLOGE DES ARABES (I)

Les Arabes, méprisés par les Perses comme par les Byzantins, gardent leur fierté. A la cour de Khusrû, qui les dénigre, son vassal al-Nu'mân ibn al-Mundhir fait leur éloge, après que le roi lui a assuré l'impunité.

A la cour de Khusrû, Roi des Perses, se trouvaient des délégations de Rome, des Indes et de Chine, qui, les unes après les autres, faisaient l'éloge de leurs rois et de leurs pays respectifs. Al-Nu'mân ibn al-Mundhir, roi d'al-Hîra et vassal de Khusrû, était présent. Il fit à son tour un éloge appuyé des Arabes, qu'il plaça au-dessus de tous les autres peuples, sans excepter les Perses.

Atteint dans son orgueil, Khusrû dit :

— Vois-tu, al-Nu'mân, j'ai réfléchi sur le sort des peuples, Arabes et autres et j'ai observé de près les délégations qui viennent à moi de différents pays. Les Romains se distinguent, selon moi, par la force des liens qui les unissent et par la grandeur de leur empire. Ils possèdent nombre de villes solidement construites et une religion qui sépare le Bien du Mal et sanctionne l'impudent et remet l'ignorant sur le droit chemin.

De leur côté, les Indiens me frappent par leur sagesse et leur médecine. Leur pays abonde en rivières et regorge de fruits. On y trouve d'étonnants ateliers, des arbres aux multiples parfums. On s'étonne de la précision de leurs calculs et du nombre de leurs ennemis. En Chine, où de nombreux ateliers se consacrent à la fabrication des outils de guerre et au façonnage du fer, on trouve de valeureux chevaliers, regroupés autour d'un roi respecté de tous.

Les Turcs et les Khazars vivent, eux, dans une grande pauvreté. Ils ont peu de champs, peu de récoltes, peu de forts, peu de ces logements et de ces vêtements à quoi on reconnaît une nation supérieure. Mais ils ont des rois, qui unifient leurs volontés et règlent leurs affaires.

Quant aux Arabes, je ne vois rien qui les avantage, ni sur Terre ni dans l'au-delà. Je ne leur vois ni volonté ni force, mais bassesse et veulerie, dont je veux pour preuve le fait qu'ils vivent au milieu des bêtes sauvages et des oiseaux perdus, que la misère les pousse à tuer leurs enfants et la faim à se manger les uns les autres. Ils ne connaissent ni les nourritures, ni les parures, ni les boissons, ni les distractions qui font les plaisirs de l'existence. La meilleure des nourritures que connaisse le plus riche d'entre eux est la viande de chameau, que les fauves eux-mêmes dédaignent en raison de son goût détestable et des maux qu'elle provoque. L'Arabe considère qu'il honore un homme quand il le reçoit chez lui, et quand il est lui-même invité à manger, se jette sur la nourriture comme sur un butin. C'est ce que disent leurs poètes et dont s'enorgueillissent leurs chefs.

Seul le royaume d'al-Hîra fait exception, que mon grand-père a jadis unifié, consolidé et protégé et qui en tire aujourd'hui quelque avantage. On n'y trouve, néanmoins, ni cette grandeur ni ces fastes, ni ces champs ni ces forteresses, que connaissent certains peuples. Et cependant, au lieu de vivre avec humilité le dénuement où vous êtes, vous ne cessez de vous en vanter et même d'y voir une forme de supériorité sur les autres nations.

Lorsque le roi eut fini de parler, al-Nu'mân ibn al-Mundhir dit :

—Que Dieu préserve les intérêts du roi et qu'il comble son peuple de bienfaits et lui assure gloire et puissance. J'ai cependant réponse à tout ce que le roi vient d'avancer, sans vouloir le contester ni le contredire. Si Sa Majesté me prémunit contre sa colère, je le lui démontrerai.

Le roi lui dit :

—Parle. Je t'assure l'impunité.

Alors al-Nu'mân dit :

—Quant à la Perse, nulle nation ne l'égale en vertu, nulle ne rivalise avec elle d'intelligence ou d'ambition, nulle ne peut lui disputer sa place sur la terre, ni lui contester la grandeur qu'elle a acquise depuis le règne des ancêtres du roi. Mais il n'en va pas de même pour les autres nations citées par Sa Majesté. Aucune d'entre elles, comparée aux Arabes, ne peut leur être préférée.