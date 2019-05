LES HANîfs (III)

Une caravane passa, où se trouvaient des commerçants chrétiens et je fus prévenu à temps pour pouvoir, après m'être délié les pieds, la rejoindre dans la nuit. Arrivé au pays de Shâm, je demandai :

—Qui est le meilleur connaisseur de cette

religion ?

—C'est le prêtre dans l'église.

J'allai voir le prêtre et lui dis :

—J'aime cette religion. Je voudrais rester auprès de toi et te servir dans cette église. J'apprendrai de toi et je prierai avec toi.

Il me dit :

—Viens.

Ce prêtre était un homme malfaisant. Il extorquait aux gens une aumône qu'il gardait pour lui, au lieu d'en faire bénéficier les pauvres. Je finis par découvrir qu'il avait ainsi amassé sept jarres pleines d'or et d'argent. Je commençai pour cela à le détester. Lorsqu'il mourut et que les chrétiens vinrent à ses funérailles, je leur dis :

—C'était un homme malhonnête. Il vous obligeait à verser une aumône qui ne profitait pas aux pauvres mais à lui-même.

Ils dirent :

—D'où tiens-tu cela ?

—Je sais où il a caché l'argent.

—Montre-nous l'endroit.

Je les conduisis vers les jarres contenant l'or et l'argent. Ils dirent :

—Par Dieu, nous ne l'enterrerons pas !

Ils le crucifièrent et le lapidèrent, puis ils désignèrent un nouveau prêtre.

Je demeurai avec ce dernier un certain temps et je l'aimai comme personne avant lui, car jamais je ne vis d'homme meilleur que lui, plus recueilli dans ses cinq prières, plus abstinent en ce monde et plus désireux de l'au-delà.

Lorsqu'il fut près de mourir, je lui dis :

—Je t'ai aimé comme je n'ai aimé aucun homme avant toi. Et voici que le Très-Haut te rappelle à Lui. A qui me recommandes-tu ? Que m'ordonnes-tu?

Il répondit :

—Hélas, mon fils, je ne connais personne qui suive aujourd'hui la voie que j'ai suivie. Les gens sont morts ou ils ont changé et renié l'esprit qui les guidait auparavant. A l'exception d'un homme, qui se trouve à Mossoul et continue de suivre la voie. Va le rejoindre.

J'allai trouver ce prêtre. Il m'accueillit auprès de lui, mais devait mourir peu après. J'eus le temps de lui demander :

—A qui me recommandes-tu et que m'ordonnes-tu ?

—Je ne connais personne qui suive notre voie, à l'exception d'un homme habitant Nasibîn. Va le rejoindre.

Je me rendis dans cette ville, où le prêtre m'accueillit, qui, voyant sa mort approcher, me recommanda à son tour à un autre homme. J'allai rejoindre ce dernier, que je trouvai plein de compassion. Auprès de lui, je pus même gagner des vaches et des moutons. Lorsqu'il sentit venir sa fin, il me dit :