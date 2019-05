Les vagabonds (III et fin)

Dans un coin de la tente, il trouva trois cols de mouton grillés. Il n'avait rien mangé depuis deux jours entiers. Il les engloutit prestement et se sentit mieux. Il pensa :

— Après ce repas, peu m'importe ce qu'il m'arrivera ! Il resta caché jusqu'au soir et vit arriver un grand troupeau de chameaux.

Son gardien était un tout jeune homme, qui fit prestement s'agenouiller les bêtes, puis se mit à traire une première chamelle. Lorsqu'il obtint une pleine écuelle de lait, il alla vers le vieillard et lui donna à boire. Il fit ensuite de même pour la femme et enfin se servit à son tour. Après quoi, il s'enveloppa d'une cape et s'allongea dans un coin de la cour. Le vieillard, ému par le geste du jeune homme, dit à la femme :

—Mon fils est un bon garçon. Elle lui dit :

—Ce n'est pas ton fils !

—Maudite sois-tu ! De qui donc est-il le fils ?

—C'est le fils de 'Urwa ibn al-Ward.

—Comment cela ?

—Te souviens-tu de ce jour où nous l'avons croisé, alors que nous nous rendions au marché? Tu m'as dit : «Cet homme est 'Urwa ibn al-Ward» et tu m'as décrit sa vigueur. Il m'a plu.

Le vieillard ne dit plus rien.

Lorsque la nuit fut tombée et la famille endormie, 'Urwa quitta sa cachette et alla secouer une moitié du troupeau, qu'il emmena avec lui. Il espérait avoir trompé la vigilance du gardien. Mais ce dernier, qui s'était réveillé, se lança à sa poursuite, le rejoignit et se jeta sur lui. Ils tombèrent tous deux à terre et 'Urwa prit le dessus. Pour décourager le garçon, il lui dit :

—Je suis 'Urwa ibn al-Ward. Le garçon tressaillit et dit :

—Malheur à toi ! Tu as dû entendre les paroles de ma mère !

—Oui. Je te propose de venir avec moi. Emmène avec toi ta mère et le troupeau. Abandonne ce pauvre vieillard, qui ne te sert de rien.

— Ce vieillard n'a que peu de temps à vivre. Je reste avec lui durant ce temps. Il a sur moi des droits. Je viendrai te rejoindre lorsqu'il sera mort. En attendant, prends un chameau.

—Un chameau ne suffira pas. J'ai mes compagnons avec moi.

—Prends-en deux. Non.

—Prends-en trois. Par Dieu, je ne t'en donnerai pas un de plus.

'Urwa prit les trois chameaux et repartit vers ses amis.

Au cours des années de grande disette, les tribus étaient parfois forcées de partir au loin en laissant sur place les plus faibles, les vieux et les malades. 'Urwa prenait alors sur lui de protéger ceux de sa tribu qui avaient été ainsi abandonnés. Il les rassemblait, creusait pour eux des abris, élevait autour d'eux des haies, leur procurait quelques vivres. Dès que certains d'entre eux retrouvaient des forces, il les emmenait à la chasse avec lui. Il parvenait de la sorte à nourrir ces gens, en prélevant toujours une part de ce qu'il rapportait pour ceux qui étaient impotents.

Puis l'herbe repoussait, les chamelles redonnaient du lait et les tribus rentraient chez elles. Les gens qui avaient été délaissés retrouvaient leurs parents. Si le butin avait été substantiel, 'Urwa en donnait à chacun sa part et il arrivait que certains revinssent dans leur famille avec quelques biens !

Lors de l'une de ces disettes, 'Urwa se trouvait en difficulté avec un groupe de gens de sa tribu, quand Dieu le gratifia de deux chamelles noires. Il sacrifia l'une d'elles pour donner à manger à ses compagnons et utilisa la seconde pour transporter les plus faibles d'entre eux. Il erra ainsi d'un endroit à un autre, jusqu'à ce qu'il eût atteint un point d'eau.

Il vit différentes traces de pas et dit à ses compagnons :

—Ces traces sont celles de gens et qui viennent boire à cette eau.

Restez cachés. Je crois que la fortune nous sourit !

Ils se cachèrent derrière de grosses pierres et attendirent un jour entier. Ils virent enfin apparaître un chamelon et dirent à 'Urwa :

—Sa chair nous nourrira bien durant deux jours ! Il leur répondit :

—Laissez-le repartir. Si vous le capturez, vous ne verrez pas ses parents, qui doivent être beaucoup plus nourrissants.

Ils obéirent de mauvaise grâce, car la faim leur nouait le ventre et, les jours passant, couvrirent 'Urwa de reproches pour la souffrance qu'il leur infligeait.

Ils demeurèrent ainsi durant cinq jours, puis ils virent s'avancer un troupeau entier de chameaux, dont l'un d'eux transportait une femme protégée par une litière et l'autre un homme arborant une lance et un sabre. 'Urwa eut tôt fait de décocher à ce dernier une flèche qui le tua sur le coup. Ils s'emparèrent de la femme et du troupeau, mangèrent à leur faim et revinrent auprès de leurs compagnons impotents.

Là, 'Urwa procéda à un juste partage du butin, donnant à chaque homme un nombre de chameaux égal à celui qu'il prenait pour lui-même. Mais il voulut garder la femme. Ses compagnons dirent :

— Non, par al-Lât et al-'Uzza, nous n'acceptons pas. La femme doit compter pour une part. La prendra qui voudra. 'Urwa se fâcha. La tentation lui vint de les tuer tous et d'emmener à lui seul la femme et le troupeau. Mais il se dit que ces gens ne vivaient que parce qu'il l'avait voulu et que s'il les tuait, il déferait ce qu'il venait lui-même de faire. Il réfléchit, puis leur dit qu'il se désistait de sa part de chameaux pour prendre la femme, mais voulait au moins garder le chameau qui la transportait. Ils refusèrent.

L'un d'entre eux finit tout de même par offrir à 'Urwa un chameau.