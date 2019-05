JS Kabylie : Après la défaite face au CSC, le titre s’éloigne

Donnée comme concurrent crédible de l’USMA pour le titre de champion d’Algérie, la JS Kabylie n’a pas pesé face au CSC (défaite 2-0). Comme souvent depuis la phase retour, les Canaris n’ont jamais réussi à gagner les matches qu’il fallait gagner. Celui de samedi en était un ! La JS Kabylie a incontestablement raté un virage décisif dans la course pour le titre. Il était entendu que le match face au CSC allait être important pour la suite du championnat. Autrement, une victoire allait permettre aux coéquipiers de Hamroun de rester collés à l’USMA qu’ils recevront au 1er-Novembre de Tizi-Ouzou lors de la prochaine journée. Tout l’enjeu était là ! En effet, la 28e journée présentait les traits d’une finale qui n’aura vraisemblablement pas lieu dans la mesure où les Rouge et Noir, qui ont fait le boulot face à l’OM (victoire 3-1) ont consolidé leur place de leader. Le sentiment d’abattement qui s’était emparé des joueurs à la fin du match est compréhensible. Ils prenaient conscience après coup de l’ampleur de la défaite et ses retombées sur la suite de la compétition. Il est vrai que mathématiquement, tout reste jouable, mais il n’en demeure pas moins que les choses sont plus corsées désormais. Pour une fois, l’entraîneur Franck Dumas n’a pas été tendre avec ses joueurs. «J’en veux plus à mes joueurs. Certains se croient déjà tout beau parce qu’ils ont été titularisés. Je suis obligé de faire beaucoup de changements lors des trois matches restants», a déclaré le technicien français qui devrait donc opérer une véritable révolution dans son groupe en prévision de la réception de l’USMA, jeudi. Un match couperet que les Canaris doivent à tout prix gagner s’ils veulent rester dans la course pour le titre ou au pire pour la deuxième place.

Amar B.